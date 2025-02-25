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  • استرخِ مع كل نَفَس استرخِ مع كل نَفَس استرخِ مع كل نَفَس

    الوسائد العطرية الأصلية الوسائد العطرية

    FY5100/00

    استرخِ مع كل نَفَس

    انشر رائحة الزيوت العطرية المفضلة لديك في الهواء باستخدام الوسائد العطرية الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الوسائد للحصول على ملاءمة مثالية ولتوفير رائحة قوية وطويلة الأمد وحماية الجهاز.

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    الوسائد العطرية الأصلية الوسائد العطرية

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    استرخِ مع كل نَفَس

    الوسائد العطرية (24 وحدة)

    • متوافقة مع منتجات العناية بالحرارة من Philips
    • عمر افتراضي يبلغ 24 شهرًا
    • في العلبة: 24 وسادة عطرية
    • الوسائد العطرية الأصلية من Philips
    متوافقة مع منتجات العناية بالحرارة من Philips

    متوافقة مع منتجات العناية بالحرارة من Philips

    تتوافق هذه الوسائد العطرية مع أجهزة ترطيب الهواء من السلسلتَين 1000 و5000 وأجهزة إزالة الرطوبة من السلسلة 3000 والمراوح من السلسلة 5000. للعثور على طراز المنتج، انظر أسفل الجهاز.

    الوسائد العطرية الأصلية من Philips لتوفير أداء مثالي

    الوسائد العطرية الأصلية من Philips لتوفير أداء مثالي

    للحصول على الأداء المثالي، استخدم الوسائد العطرية الأصلية من Philips. تضمن هذه الوسائد التشغيل الفعال والانتشار المثالي للرائحة.

    أنعِش رائحة منزلك مع الزيوت العطرية

    أنعِش رائحة منزلك مع الزيوت العطرية

    يتيح المكون الإضافي لنشر الرائحة توفير الجو المثالي للاسترخاء والشعور بالراحة. تكفي إضافة نقطتَين إلى ثلاث نقاط من الزيت العطري لنشر رائحة عطرة في المنزل، في النهار أو الليل.

    استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

    استخدام لمدة تصل إلى 24 شهرًا

    توفّر كل وسادة عطرية من هذه الوسائد حماية متسقة لغاية شهر واحد لجهاز ترطيب الهواء، حسب الاستخدام. للحصول على النتائج المثالية للعطور، نوصي بتغيير الوسيدة العطرية عند استخدام زيت عطري مختلف.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    أنشئ اتصالاً ما بين الجهاز وتطبيق Air+‎ لتتمكن من طلب الملحقات بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      الوسائد العطرية
      محتويات الصندوق
      24 وسادة عطرية
      فترة استهلاك
      24 شهرًا

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      4 ملم
      وزن المنتج
      0,033 كجم
      وزن الحزمة
      0,0412 كجم
      طول المنتج
      20 ملم
      عرض المنتج
      26 ملم
    Badge-D2C

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