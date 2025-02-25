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  • خرطوشة أصلية مضادة للترسبات الكلسية لأجهزة الترطيب، السلسلة 1000 خرطوشة أصلية مضادة للترسبات الكلسية لأجهزة الترطيب، السلسلة 1000 خرطوشة أصلية مضادة للترسبات الكلسية لأجهزة الترطيب، السلسلة 1000

    خرطوشة مضادة للترسبات الكلسية خرطوشة جهاز ترطيب الهواء

    FY5133/00

    خرطوشة أصلية مضادة للترسبات الكلسية لأجهزة الترطيب، السلسلة 1000

    قم بإطالة فترة استخدام جهاز ترطيب الهواء مع الخرطوشة المضادة للترسبات الكلسية، فهي تزيل المعادن بفعالية وتمنع تراكم الترسبات البيضاء وتحافظ على جودة الهواء ونظافته في المنزل.

    إكتشف كلّ المميزات

    خرطوشة مضادة للترسبات الكلسية خرطوشة جهاز ترطيب الهواء

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    خرطوشة أصلية مضادة للترسبات الكلسية لأجهزة الترطيب، السلسلة 1000

    حماية جهاز ترطيب الهواء من الترسبات الكلسية

    • متوافقة مع أجهزة الترطيب، السلسلة 1000
    • عمر افتراضي يصل إلى 2-3 أشهر
    • في الصندوق: خرطوشة واحدة
    • خرطوشة أصلية من Philips

    متوافقة مع أجهزة الترطيب من Philips، السلسلة 1000

    تتوافق خرطوشة الترطيب هذه مع أجهزة ترطيب الهواء من السلسلة 1000، بما في ذلك الطرازان HU1509 وHU1510. للعثور على طراز جهاز ترطيب الهواء، انظر أسفل الجهاز

    الخرطوشة الأصلية من Philips للحصول على أفضل أداء

    للحصول على الأداء المثالي، استخدم دائمًا الخراطيش الأصلية من Philips. تم تصميم هذه الفلاتر للحصول على ملاءمة مثالية وتم إخضاعها لفحوصات صارمة واختبارات متانة دقيقة من أجل ضمان الأداء المثالي لأجهزة الترطيب من Philips طوال العمر الافتراضي للخرطوشة.

    إطالة العمر الافتراضي لجهاز ترطيب الهواء

    تمتص الحبيبات المصنوعة خصيصًا المعادن، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم من الماء، ما يمنع تراكم الترسبات الكلسية في الجهاز. للمناطق حيث الماء عسير، يوصى باستخدام خرطوشة للحفاظ على الأداء المثالي

    استخدام لمدة تصل إلى شهرَين أو ثلاثة

    للحصول على الأداء المثالي، نوصي باستبدال الخرطوشة كل شهرَين إلى ثلاثة أشهر، استنادًا إلى كمية المعادن في الماء ووتيرة الاستخدام.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    أنشئ اتصالاً ما بين الجهاز وتطبيق Air+‎ لتتمكن من طلب الملحقات بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      خرطوشة مضادة للترسبات الكلسية
      محتويات الصندوق
      دُرج واحد
      فترة استهلاك
      2-3 أشهر

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      80 مم
      وزن المنتج
      0,047 كجم
      طول الحزمة
      44 ملم
      عرض الحزمة
      44 ملم
      ارتفاع الحزمة
      84 ملم
      وزن الحزمة
      0,07 كجم
      طول المنتج
      41 ملم
      عرض المنتج
      41 ملم
    Badge-D2C

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