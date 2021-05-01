تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بطريقة فعالة

تخضع فلاتر الهواء من Philips لاختبارات إلزامية وصارمة قبل إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من فلتر بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استهلاكها.