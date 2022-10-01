تضمن فلاتر Philips عمل جهازك بفعالية

تخضع فلاتر الهواء من Philips لسلسلة اختبارات إلزامية وصارمة قبل أن يتم إطلاقها من المصنع. وهي تخضع لاختبارات صارمة متعلّقة بفترة الاستخدام والمتانة، لتشغيل متواصل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. تم تصميم فلاترنا لتزويد جهاز تنقية الهواء من Philips بأفضل أداء حتى آخر يوم من فترة استخدامها.