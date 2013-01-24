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مكواة ملابس بدون بخار

GC130
  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة
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    مكواة ملابس بدون بخار

    GC130

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

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      بسيطة وسريعة وفعالة

      مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

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      قاعدة مكواة من الألمنيوم لسهولة الانزلاق فوق الأقمشة كافةً

      تنزلق قاعدة المكواة المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة فوق أنواع الأقمشة كافةً، وهي مقاومة للخدش وسهلة التنظيف.

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

      يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

      لفاف سلك الطاقة لتخزين السلك الرئيسي بطريقة مريحة

      يمكن لف سلك الطاقة حول المسند بحيث يسهل وضع الجهاز في المطبخ.

      المواصفات التقنية

      • إزالة الثنيات بقوة وسرعة

        الطاقة
        950 - 1100  واط
        قاعدة المكواة
        الألمنيوم

      • سهولة الاستخدام

        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار

      • المواصفات التقنية

        أبعاد المنتج
        25.5 x 11.1 x 12.8  سم
        فولتية
        220 - 240  فولت
        وزن المكواة
        0.76  كلغ

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