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تم إيقافه
GC9247/36
عملية كيّ سريعة جدًا
يمكنك كيّ أي ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الحرير والكتان والقطن ووصولاً إلى الكشمير، بأي ترتيب ومن دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك مكواة PerfectCare من Philips نتائج سريعة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة.
ضغط لغاية 6,5 بار
تعزيز بخار لغاية 350 غ
قفل للحمل الآمن
خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لتر
بات بإمكانك كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، نضمن عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ. نقدّم إليك التقنية الثورية مع 1) معالج التحكم الذكي المتقدم للتحكم بدقة بدرجة حرارة قاعدة المكواة. فما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة 2) حجرة البخار الإعصاري القوي التي تزوّدك ببخار قوي ومستمر لتسهيل عملية الكيّ وتسريعها.
يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.
كلما كانت كمية البخار أكبر، ازدادت سرعة الكيّ. يتم توليد دفق بخار مستمرّ وفعال يتغلغل في عمق الأقمشة، مما يجعل عملية الكيّ أسرع وأفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط قوة البخار لتتناسب مع احتياجاتك.
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