عملية كيّ سريعة جدًا

يمكنك كيّ أي ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الحرير والكتان والقطن ووصولاً إلى الكشمير، بأي ترتيب ومن دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك مكواة PerfectCare من Philips نتائج سريعة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات