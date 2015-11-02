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تم إيقافه
HC7460/13
دقة كاملة بنقرة واحدة
تمنحك أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 7000 دقة وتحكمًا كاملاً بقصة شعرك. إنها أداة قص الشعر الوحيدة التي تمنحك النتائج التي تتوقع الحصول عليها بشكل ثابت، وذلك بفضل التمرير الرقمي والأمشاط الآلية ووظيفة الذاكرة وأداة القص العالية الأداء.
العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
60 إعداد طول
استخدام لاسلكي 120 دقيقة/شحن لساعة
تزوّدك واجهة المستخدم السهلة بملاحظات دقيقة حول الطول المحدد. استخدم الشاشة التي تعمل باللمس للتمرير بسهولة عبر أكثر من 60 إعداد طول. تصفّح إعدادات الطول بسرعة أو انتقل ببطء بين كل إعداد وآخر بدرجة تبلغ 0,2 مم.
استخدم أزرار التحكّم لتحديد الطول الذي تريده بدقة وتثبيته، مع أكثر من 60 إعدادًا للطول. استخدم المشط لتشذيب الشعر مع زيادات بمقدار 0,2 مم بالضبط ما بين 1 و7 مم، وبمقدار 1 مم ما بين 7 و42 مم؛ أو يمكنك استخدامها بدون المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
تأتي آلة قص الشعر مع 3 أمشاط قابلة للضبط: من 1 إلى 7 مم ومن 7 إلى 24 مم ومن 24 إلى 42 مم. ما عليك سوى تركيب مشط من الأمشاط للحصول على أكثر من 60 إعداد طول قابل للتثبيت مع درجات دقة تبلغ 0,2 مم للطول الذي يتراوح ما بين 1 و7 مم، ودرجات دقة تبلغ 1 مم للطول الذي يتراوح ما بين 7 و42 مم؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
مقارنة بالطراز الأقدم من Philips