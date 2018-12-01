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ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HD2590/91
خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم
آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان.
فتحة طويلة
جهاز مضمّن لتسخين الخبز
بلاستيك
أسود
ضبط وقت التحميص لأي خبز كما يحلو لك.
يحمي إيقاف التشغيل التلقائي، في حال انحشار الخبز، من حدوث قصر دارة كهربائية.
رفّ مضمّن لتسخين الخبز يسخّن المعجنات واللفائف والكرواسان والكثير غير ذلك.