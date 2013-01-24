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Viva Collection

آلة تحميص الخبز

HD2630/40
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    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    HD2630/40
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    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. إكتشف كلّ المميزات

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      تلذذ بطعم الخبر المحمّص

      آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

      • فتحتان
      • 3 وظائف
      • أبيض وبنفسجي
      • جهاز لتسخين الخبز بفتحة عريضة جدًا
      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

      يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان.

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

      إزالة الجليد عن الخبز أو إعادة تسخين الخبز المحمّص بكبسة واحدة

      إزالة الجليد عن الخبز أو إعادة تسخين الخبز المحمّص بكبسة واحدة

      يتيح لك زر إزالة الجليد إمكانية على آلة التحميص التخلص من الجليد والتحميص في الوقت نفسه، ويقوم زر إعادة التسخين بتسخين الخبز البارد أو زيادة تحميص الخبز المحمّص.

      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإزالة قطع الخبز الصغيرة بأمان.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

      فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

      تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        المواد
        غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
        اللون (الألوان)
        أبيض/بنفسجي

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي للأمان
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        850-1000  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار

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