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  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
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تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميآلة تحضير القهوة

HD7431/20

قهوة لذيذة بكل بساطة

استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة.

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مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

قهوة لذيذة بكل بساطة

  • مع إبريق زجاجي

  • تصميم صغير (0,6 لترات)

  • أسود

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

المواصفات التقنية

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