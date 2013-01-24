الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Daily Collection

آلة تحضير القهوة

HD7431/20
  • قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة قهوة لذيذة بكل بساطة
    -{discount-value}

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    HD7431/20

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection آلة تحضير القهوة

    قهوة لذيذة بكل بساطة

    استمتع بطعم القهوة المخمّرة الطازجة ونكهتها مع آلة تحضير القهوة هذه من Philips. إن تصميمها الصغير مثالي لتخمير كوبين إلى 7 أكواب. واستمتع، بفضل جهاز توزيع النكهة، بطعم مثالي في كل كوب من القهوة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل drip-filter-coffee-machines

      قهوة لذيذة بكل بساطة

      مع جهاز توزيع النكهة لأفضل مذاق على الإطلاق

      • مع إبريق زجاجي
      • تصميم صغير (0,6 لترات)
      • أسود
      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      ميزة منع التقطير لسكب فنجان قهوة في أي وقت تريده

      تسمح لك ميزة منع التقطير بسكب فنجان قهوة قبل أن تكتمل دورة التخمير.

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      تضيء مفاتيح الطاقة LED عند تشغيل آلة تحضير القهوة

      يضيء الضوء الأحمر على زر المفتاح عند تشغيل آلة تحضير القهوة.

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      يوزّع جهاز توزيع النكهة القهوة للحصول على أفضل مذاق

      توزّع الفوهة الذكية هذه داخل الإبريق القهوة المتدفقة بشكل متساوٍ في الإبريق للحصول على نكهة مثالية ومتناسقة من الكوب الأول حتى الأخير.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف سهل

      يمكن تنظيف الدورق وحامل الفلتر بسهولة في الجلاية.

      تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

      تصميم صغير مثالي لتحضير كوبَين إلى 7 أكواب

      تم تصميم آلة تحضير القهوة بشكل خاص لتخمير كوبَين إلى 7 أكواب من القهوة (الحد الأقصى 0,6 لترات). وبفضل هذا التصميم الصغير، تحتل هذه الآلة مساحة صغيرة في المطبخ.

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      مؤشر مستوى المياه لتعبئة سهلة

      املأي خزان المياه بسهولة ودقة بفضل مؤشر مستوى المياه.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        إبريق زجاحي

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • المواصفات العامّة

        سهولة التنظيف والصيانة
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • حامل الفلتر القابل للإزالة
        سهولة الاستخدام وراحة تامة
        • مؤشر مستوى الماء
        • منع التقطير

      • الاستدامة

        الطاقة المستهلكة للتخمير
        700  واط

      • المواصفات التقنية

        خزان ماء ذو سعة
        0.6  لتر
        طول سلك الطاقة
        0.85  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        فولتية
        220 - 240  فولت
        وقت التخمير للإبريق
        10  دقيقة

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد التغليف (العرض×العمق×الارتفاع
        218 x‏ 198‏ x‏ 290  ملليمترًا
        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        210 x‏ 172‏ x‏ 270  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        1,11  كلغ
        وزن المنتج
        1,58  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا