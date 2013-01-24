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Viva Collection

Airfryer

HD9623/11
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  • مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%* مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%* مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*
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    Viva Collection Airfryer

    HD9623/11
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection Airfryer

    مأكولات مقلية شهية المذاق بنسبة دهون أقل لغاية 80%*

    بفضل تقنية TurboStar الفريدة من Philips، أصبح بإمكانك قلي المأكولات باستخدام أقل كمية ممكنة من الزيت، وتحضير أطباق شهية ومطهية بطريقة متساوية. كل ذلك من دون الحاجة إلى تسخين الطعام مسبقًا. وعلى الرغم من التصميم الجديد والصغير الحجم، ما زال بإمكانك طهو كمية كبيرة من الطعام. إكتشف كلّ المميزات

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      بفضل تقنية TurboStar الحائزة براءة اختراع

      • TurboStar
      • مقلاة تقلل الدهون
      • أسود، 1300 واط، 0,8 كجم
      أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

      أطباق شهية: طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج

      بفضل تقنية TurboStar من Philips، تتعرّض كل مكونات الطعام لهذه الحرارة الثابتة والمنتشرة، ويتم طهيها جيدًا بالتزامن. والنتيجة طعام مقلي بطريقة متساوية من دون الحاجة إلى قلبه، حتى عندما تكون المكونات متكدسة. وبالإضافة إلى دفق الهواء الساخن، تسمح لك الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة من أجل طعام شهي وذهبي اللون. "مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل"

      أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      أكثر من 200 وصفة في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      يتوفر تطبيق Philips Airfryer مجانًا وهو مليء بالوصفات الشهية وإرشادات الطهي المفصّلة التي يسهل اتباعها. استمدّ إلهامك من وجبات خفيفة أو أطباق رئيسية صحية وسريعة التحضير مخصصة للمناسبات الخاصة.

      طعام شهي في وقت أقل: من دون الحاجة إلى التسخين المسبق

      طعام شهي في وقت أقل: من دون الحاجة إلى التسخين المسبق

      إن مقلاة Airfryer من Philips جاهزة للاستخدام على الفور. استمتع بتجربة يومية متفوّقة طوال عملية الطهو، بفضل سرعة المقلاة التكاملية من البداية حتى النهاية.

      تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

      تنظيف سهل في غضون 90 ثانية- سلة بميزة QuickClean مع مصفاة شبكية غير لاصقة

      تتميّز مقلاة Airfryer من Philips بسلة مزوّدة بميزة QuickClean تتضمن مصفاة شبكية قابلة للفك وغير لاصقة، مما يجعل عملية التنظيف أسهل وأسرع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع الدرج المطلي بطبقة غير لاصقة والقابل للفك وسلة الطعام في الجلاية، من أجل ضمان عملية تنظيف سهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل مقلاة Airfryer من Philips المزوّدة بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.

      سعة كبيرة تبلغ 0.8 كجم، وحجم أصغر بنسبة 20%*

      سعة كبيرة تبلغ 0.8 كجم، وحجم أصغر بنسبة 20%*

      تم تصميم مقلاة Airfryer الجديدة مع مراعاة تصغير حجمها (بنسبة 20%) ولكن من دون التضحية بقدرتها على طهي كمية كبيرة من الطعام (800 غرام). وبفضل تصميمها الصغير، يمكن وضعها في أي مكان على منضدة المطبخ واستخدامها لتحضير وجبات شهية لكل أفراد العائلة. أمّا حجمها المدروس، فيجعل من السهل استخدامها بشكل يومي والاستفادة من عالم كامل من الإمكانيات.

      قطع قابلة للفصل وآمنة للتنظيف في الجلاية

      قطع قابلة للفصل وآمنة للتنظيف في الجلاية

      يمكن وضع الدرج القابل للفك والمطلي بطبقة غير لاصقة وسلة الطعام في الجلاية، لعملية تنظيف آمنة وسهلة. ويمكنك الاستمتاع بمنزل خالٍ من رائحة الزيت المقلي بفضل جهاز Airfryer من Philips المزوّد بتقنية TurboStar مقارنةً بمقلاة عادية.

      يمكنك قلي الأطعمة المفضلة لديك وخبزها وشويها وتحميصها في المنزل

      يمكنك قلي الأطعمة المفضلة لديك وخبزها وشويها وتحميصها في المنزل

      يأتي جهاز Airfryer المبتكر من Philips مزوّدًا بتقنية إزالة الدهون، فيعتبر مثاليًا لقلي الطعام ولشوي أطباقك المفضّلة وخَبزها وحتى تحميصها، ليكون حلاً مثاليًا لتحضير كل الوجبات.

      تقنية TurboStar الفريدة للقلي الصحي

      تقنية TurboStar الفريدة للقلي الصحي

      تولّد تقنية TurboStar الفريدة من Philips هواءً ساخناً جداً لقلي الطعام بكمية قليلة من الزيت أو بدون زيت على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يصدر جهاز Airfryer من Philips رائحة أقل من المقالي التقليدية الأخرى، ويسهل تنظيفها وهو سهل التنظيف وآمن واقتصادي للاستخدام اليومي!

      مقبض EasyClick العالمي، لتبديل الملحقات بسهولة

      مقبض EasyClick العالمي، لتبديل الملحقات بسهولة

      يساعدك المقبض العالمي الجديد EasyClick من Philips في استخدام ملحق الطهو المناسب والحصول على أفضل النتائج لأطباقك الرئيسية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، يسمح بتخزين الجهاز بعد استخدامه بطريقة لا تشغل مساحة كبيرة.

      نتائج نهائية متجانسة أكثر بنسبة تصل إلى 50%-تقنية TurboStar*

      نتائج نهائية متجانسة أكثر بنسبة تصل إلى 50%-تقنية TurboStar*

      تعمد تقنية TurboStar المبتكرة من Philips إلى تدوير الهواء الساخن بسرعة وتوزيعه عبر السلة بالكامل، مما يؤدي إلى توزيع الحرارة بطريقة متجانسة أكثر، وبالتالي قلي الطعام بطريقة متساوية أكثر بنسبة 50%*. ما من حاجة إلى قلب الطعام، حتى عندما تكون المكوّنات مكدّسة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحرارة القوية المباشرة من الأعلى بالحصول على طعام مقرمش بسرعة تامة.

      ملحق مقلاة الشواء لوصفات أكثر تنوعًا

      تلذذ بالمزيد من الأطعمة المفضلة لديك بفضل ملحق وعاء الشواء. فهو مثالي لشوي السمك واللحم والخضار والمزيد غير ذلك بطريقة سهلة وسريعة وصحية أكثر.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • كتيّب وصفات
        • وعاء الشوي

      • المواصفات العامّة

        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • ضوء تشغيل الطاقة
        • QuickClean
        • كتيّب الوصفات والتطبيق
        التقنية
        تقنية TurboStar
        التحكم بالوقت
        لغاية 30 دقيقة

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        الطاقة
        1425  واط
        فولتية
        220  فولت
        سعة السلة
        0،8  كلغ

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        365‏x‏266‏x‏292  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.3  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أسود وفضي

      • اللون الخارجي

        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

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