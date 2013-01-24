أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون. بدون مجهود.
يتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips بإنجاز المهام والطهو نيابة عنك. تم تزويد جهاز Airfryer بتقنية الاستشعار الذكي، ما يجعله الجهاز الوحيد الذي يعدّل الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا أثناء الطهو، لأطباق مطهية بطريقة مثالية. حدد البرنامج واستمتع بكل قضمة! إكتشف كلّ المميزات
يتكفّل الجيل الجديد من Philips Airfryer بإنجاز المهام نيابة عنك. احصل على نتائج مثالية بخطوتَين سهلتَين. اختر نوع الطعام واضغط على الزر للطهو. يقوم المستشعر الذكي بضبط الوقت ودرجة الحرارة تلقائيًا، لتحصل على نتائج مثالية من دون أي مجهود، في كل مرة!
صمّم طهاتنا المحترفون برامج الطاهي الذكي لتفكّر وتطهو نيابة عنك. سيتكفّل جهاز Airfryer حجم XXL بالتفكير والطهو نيابة عنك بلمسة واحدة فقط، بدءًا من البطاطس الطازجة أو المثلجة ووصولاً إلى أفخاذ الدجاج أو دجاجة كاملة، وحتى سمكة كاملة.
يمكنك حفظ طبقك المفضل وسيقوم الجهاز بتحضيره كما تحبه في كل مرة. وبلمسة زر واحدة، سيطهو وضع الإعداد المفضّل وجبتك بالمدة والحرارة المثاليتين لراحة قصوى. وسيكون الطبق مثاليًا في كل مرة، سواء كان فطورًا ساخنًا لذيذًا أو وصفة عائلية مفضّلة.
احصل على طعام مقلي صحي أكثر ومقرمش من الخارج وطري من الداخل مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*. يستخدم جهاز Airfryer حجم XL من Philips الهواء الساخن (بدلاً من الزيت) لقلي الطعام بدون إضافة الزيت أو بكمية قليلة منه. وتولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام مقرمش أكثر* ولذيذ.
يمكنك الآن تناول طعام صحي أكثر وإزالة الدهون الزائدة من الطعام. يعد جهاز XXL من Philips جهاز Airfryer الوحيد المزود بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعم دجاجة مشوية كاملة مع جلد مقرمش ولحم طري ودهون مشبعة أقل بنسبة 50%****.
نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. حضّر ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة بسعة 7,3 لترات.
يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer XXL، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.
يمكنك أن تستلهم وتصبح شيفًا متمرسًا بجهاز Airfryer. عند شرائك جهاز Airfryer حجم XXL الجديد من Philips، ستتمكن من الوصول إلى تطبيقنا NutriU. استعرض مئات الوصفات الشهية وجرّب المزيد من الأطباق الشهية بفضل كتيّب الوصفات المجاني المضمّن مع جهاز Airfryer من Philips.
تتميّز عملية التنظيف بسرعتها وسهولتها بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل الأجزاء القابلة للفك في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.
باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن**. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.
بفضل وضع الحفاظ على السخونة المفيد، يمكنك الاستمتاع بوجبتك متى تشاء، فسيحافظ على طعامك ساخنًا وبدرجة حرارة مثالية لغاية 30 دقيقة.
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