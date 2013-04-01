ثِق بـ BikiniGenie
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثِق بـ BikiniGenie
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
ثِق بـ BikiniGenie
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثِق بـ BikiniGenie
ألم يعد بإمكانك تحمل حساسية البشرة والخدوش والجروح؟ حافظي على منطقة البيكيني بحالة مثالية وتمتعي بنتائج خالية من الشوائب بفضل أداة التشذيب BikiniGenie من Philips. فهي آمنة وسهلة لتشذيب الشعر في المناطق الحساسة وتحديده وتسريحه. إكتشف كلّ المميزات
تمارس الرؤوس المستديرة لإزالة الشعر سحرها لتتمكني من تشذيب الشعر في منطقة البيكيني وتحديد شكله وتسريحه بأمان.
دقة فائقة تصل إلى طول 4 مم. ما عليك سوى تركيب مشط الدقة برأس التشذيب.
ابدأي بتشذيب الشعر إلى طول أقصر يمكن التحكم فيه. انزعي رأس التشذيب واستبدليه برأس آلة الحلاقة الصغيرة. وها قد أصبحت جاهزة لبدء تحديد شكل الشعر بدقة بفضل BikiniGenie الجديدة من Philips.
تجعل المسكة المريحة الذكية من الممكن تشذيب شعر منطقة البيكيني وحلاقته وتحديد شكله بسهولة.
صُمّمت BikiniGenie من Philips لتسحر كل من يستخدمها. إنها صغيرة الحجم وتصميمها رائع وألوانها مرحة، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المنزل أو على الشاطئ. لا جلبة ولا إزعاج، ما عليك سوى النقر فوق مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل على جانب الجهاز لتبدأي. ضعي ببساطة رأس التشذيب على الشعر الذي تريدين إزالته واجعليه ينزلق بعكس اتجاه نمو الشعر. للحصول على أفضل النتائج، حافظي على البشرة مشدودة أثناء التشذيب.
التنظيف سريع وسهل. ما عليك سوى إزالة الرأس وغسله. حاولي إبقاء BikiniGenie من Philips جافة قدر الإمكان للاستمتاع فترة استخدام أطول.
احملي معك بطاريات بحجم AA للاستخدام من أجل نتائج خالية من العيوب في أي وقت وفي أي مكان!
التصميم
التصميم
الطاقة
سهولة الاستعمال
Performance
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