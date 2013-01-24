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أداة تشذيب دقيقة

HP6390/10
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  • PrecisionPerfect - وسيلة سريعة لإزالة شعر الوجه PrecisionPerfect - وسيلة سريعة لإزالة شعر الوجه PrecisionPerfect - وسيلة سريعة لإزالة شعر الوجه
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    أداة تشذيب دقيقة

    HP6390/10
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      PrecisionPerfect - وسيلة سريعة لإزالة شعر الوجه

      إزالة شعر الوجه في أي مكان وفي أي وقت.

      • مناطق الوجه
      إزالة شعر الوجه بشكل سهل وآمن.

      إزالة شعر الوجه بشكل سهل وآمن.

      إزالة شعر الوجه بطريقة سهلة وآمنة مع رأس التشذيب العادي للحصول على بشرة ناعمة كالحرير. إن أداة التشذيب الدقيقة من Philips هي آلة تشذيب أكثر منها شفرة. أي يمكن استخدامها لإزالة كل أنواع شعر الوجه غير المرغوب فيه بنعومة ومن دون ألم. لن تقف في طريقك أي شعرة، أكانت على الشفة أو الحاجبين أو الذقن، بفضل أداة التشذيب الدقيقة من Philips، للحصول على وجه ناعم تمامًا.

      احصلي على حاجبَين مثاليين مع ملحق التشذيب الدقيق.

      احصلي على حاجبَين مثاليين مع ملحق التشذيب الدقيق.

      تحديد شكل شعر الحاجبين بدقة. يسمح لك بالتحكم بمدى استخدام آلة التشذيب على وجهك. وهكذا لن تكوني مضطرة إلى القلق بشأن إزالة أكثر من شعرة واحدة.

      تحديد الشكل مع خيارَين لتحديد طول مشط التشذيب (2 مم و 4 مم).

      تحديد الشكل مع خيارَين لتحديد طول مشط التشذيب (2 مم و 4 مم).

      يسمح لك مشطا التشذيب بطولين مختلفين بتحديد شكل الحاجبين بدقة إلى 2 مم و4 مم. ما عليك سوى تركيب رأس الدقة برأس التشذيب وابدأي باستخدام الآلة لتحقيق نتيجة دقيقة ومتجانسة.

      ملاقط محمولة إضافية لتشذيب دقيق ومثالي.

      ملاقط محمولة إضافية لتشذيب دقيق ومثالي.

      تسمح لك الملاقط المحمولة الإضافية بالتخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه بدقة متناهية.

      يأتي مع فرشاة ناعمة للتنظيف لنظافة قصوى.

      سهل التنظيف بشكل ملحوظ! يأتي مع فرشاة تنظيف ناعمة للحصول على نظافة مثالية. أبقِ الجهاز جافًا لحمايته من أجل استخدام أطول.

      احمل معك بطاريات بحجم AAA للاستخدام في أي وقت وفي أي مكان.

      تعمل على بطارية AAA. بالتالي، يمكنك استخدامها في أي وقت وفي أي مكان!

      خفيف الوزن وصغير لتحكم أقصى.

      إن آلة التشذيب Philips PrecisionPerfect صغيرة الحجم وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام، فتؤمن لك تحديد الشكل الكامل والتحكم بإزالة الشعر أينما كنت. ضعيها في محفظتك أو حقيبتك بلونها الصارخ بالموضة والخاتم الجميل المصنوع من الكروم وتصميم الزر. إنها رائعة لعمليات إزالة الشعر السريعة أثناء التنقل حتى إنها مرفقة بغطاء لحماية رأس التشذيب الهش. لبدء استخدامها، ما عليك سوى تبديل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل، ووضع رأس التشذيب على الشعر الذي تريدين إزالته واجعليه ينزلق بعكس نمو شعرك. من أجل أفضل النتائج، حافظي على البشرة مشدودة أثناء التشذيب.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        الزهري الغامق
        اللون الخارجي
        معدني
        مقبض
        صغيرة الحجم

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        فرشاة التنظيف
        البطارية
        تعمل بدون أسلاك
        سهولة الحمل
        قابلة للحمل وتتطلب مساحة أقل لنقلها

      • الطاقة

        نوع البطارية
        AAA

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • Performance

        إزالة الشعر بطريقة آمنة
        رأس تشذيب مضمّن
        تحديد الشكل
        • ملحق الدقة
        • مشط تشذيب بطول 2 مم و4 مم
        • ملقط للحاجبين

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