استمتعي بملمس الساتان.
تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر ومنحها أقصى درجة من النظافة. وتتميز بقدرتها على العمل لاسلكيًا وقابليتها لإعادة الشحن لتتمكني من استخدامها بشكل مريح حيثما تريدين. تتضمن الآلة غطاءً للمناطق الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
إزالة الشعر لاسلكيًا لغاية 30 دقيقة، وإعادة شحن سريعة لمدة ساعة واحدة
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بإعدادين للسرعة. استخدمي إعداد السرعة 1 لإزالة الشعر بطريقة فائقة النعومة وإعداد السرعة 2 لإزالة الشعر بفعالية أكبر
تتمتع آلة إزالة الشعر بغطاء للمناطق الحساسة. صُمم خصيصًا للبشرة الحساسة للحصول على إزالة شعر لطيفة في المناطق الحساسة
يمكنكِ فك الرأس وتنظيفه بالماء لضمان نظافة قصوى.
المواصفات الفنية
إزالة شعر مريحة
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