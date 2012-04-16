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تم إيقافه

SatinSoftآلة إزالة الشعر

HP6522/01

استمتعي بملمس الساتان.

تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب.

عرض جميع المزايا

آلة لإزالة الشعر مزودة بنظام Skin Perfect

استمتعي بملمس الساتان.

  • نظام SkinCare

  • رطب وجاف

  • رأس الحلاقة

فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.

فرشاة للتقشير لبشرة أكثر إشراقًا.

تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.

يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة

يحفّز الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة

ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.

أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.

المواصفات التقنية

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