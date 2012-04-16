استمتعي بملمس الساتان.
تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب. إكتشف كلّ المميزات
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتعي بملمس الساتان.
تعمل آلة إزالة Philips SatinSoft المزودة بنظام العناية بالبشرة على حماية البشرة من آلام سحب الشعر وتوفير أقصى درجة من النظافة. تتميز بقابليتها للاستخدام الرطب والجاف، لتتمكني من استخدامها براحة أثناء الاستحمام اليومي. تتضمن الآلة رأسًا للحلاقة مع مشط للتشذيب. إكتشف كلّ المميزات
تصميم فريد من Philips يشتمل على شعيرات غير مسببة للحساسية لتوفير نظافة مثالية، ويتناسب تمامًا مع يدك لكي تتمكني من استخدامه في كل الظروف، فضلاً عن إمكانية الاستخدام في الوضع الرطب والجاف.
ينشّط الشريط الهزاز للتدليك خلايا البشرة برفق ويسكّنها لإزالة شعر ناعمة.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة تزيل الشعر بنعومة من دون سحب الجلد.
للاستخدام الجاف والرطب.
تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بإعدادين للسرعة. استخدمي إعداد السرعة 1 لإزالة الشعر بطريقة فائقة النعومة وإعداد السرعة 2 لإزالة الشعر بفعالية أكبر
يتّبع رأس الحلاقة القابل للفك منحنيات منطقة البيكيني أو تحت الإبط بشكل مثالي لحلاقة دقيقة وناعمة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يأتي مزوّدًا بمشط تشذيب.
تتمتع آلة إزالة الشعر بغطاء للمناطق الحساسة. صُمم خصيصًا للبشرة الحساسة للحصول على إزالة شعر لطيفة في المناطق الحساسة
يمكنكِ فك الرأس وتنظيفه بالماء لضمان نظافة قصوى.
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