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HP8320/03
عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.
Essential Care
سيراميك
IonBoost
تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.