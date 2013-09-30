المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

جهاز تمليس الشعر

HP8320/03

عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.

عرض جميع المزايا

بفضل الألواح بطول 100 مم

عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

  • Essential Care

  • سيراميك

  • IonBoost

ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

ألواح طويلة من أجل تمليس سريع وسهل

تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.

عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

عناية أكبر بفضل الترطيب الأيوني لشعر لامع وغير مجعد

امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.

درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

درجة سخونة احترافية وعالية تبلغ 210 درجة مئوية لنتائج رائعة

تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح