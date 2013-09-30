عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني

صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه.