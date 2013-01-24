عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية تمليس سهلة مع لمعان أيوني
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care المزودة بنظام العناية الأيونية خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة والشعر اللامع الذي ترغبين في الحصول عليه بوقت أسرع، مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
امنحي شعركِ عناية فورية باستخدام الترطيب الأيوني. يؤدي شحن الأيونات السالبة إلى التخلص من الشعر المتطاير بفعل الشحنات الكهربائية وترطيب الشعر وتمليسه لزيادة لمعانه وبريقه. والنتيجة شعر أنيق لامع وناعم وخالٍ من التجعّد.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
توجد الحلقة المطاطية في قاعدة المقبض وتوفر خيار تخزين آخر، وهي مناسبة بصفة خاصة للاستخدام في المنزل أو عند النزول في الفندق.
يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
ضمان عالمي لمدة سنتين.
الألواح الناعمة ذات طبقة السيراميك تحمي الشعر من الضرر أثناء التصفيف.
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة