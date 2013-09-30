مصطلحات البحث

AR
EN
1

Prestige Pro

مجفف الشعر

HPS920/03
  • مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Prestige Pro مجفف الشعر

    HPS920/03

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Prestige Pro مجفف الشعر

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Prestige Pro مجفف الشعر

    مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

    يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2300 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 50%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكّنك مكثّف الهواء Style&Protect الفريد من الحصول على تسريحة احترافية من دون إحماء شعرك بشكل مفرط. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مجففات الشعر

      مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين

      • قوة تجفيف تبلغ 2300 واط
      • محرك تيار متردد قوي
      • سرعة هواء عالية تصل إلى 170 كم/الساعة*
      • فوهة Style & Protect
      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 170 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 50%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2300 واط

      قوة تجفيف سريعة وعالية الأداء تبلغ 2300 واط

      يضمن مجفف الشعر الاحترافي هذا بقوة 2300 واط تدفقًا قويًا للهواء. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      عناية أيونية لشعر مالس ولامع وخالٍ من التجعيدات

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      فوهتان رفيعتان للتسريح، لتسريح شعرك بشكل مثالي: 6 مم و8 مم

      فوهتان رفيعتان للتسريح، لتسريح شعرك بشكل مثالي: 6 مم و8 مم

      نتائج تسريح مثالية بفضل مكثّف هواء لكل الاحتياجات. يمكن استخدام الفوهة بحجم 6 مم لتسريح دقيق مع عناية فائقة والفوهة بحجم 8 مم لتمشيط الشعر وتمليسه.

      عناية إضافية بفضل مكثّف Style & Protect

      عناية إضافية بفضل مكثّف Style & Protect

      يتميّز مكثّف Style & Protect بتصميم فريد، ويأتي مزوّدًا بغطاء خاص لعملية تسريح دقيقة مع الاعتناء بشعرك في الوقت نفسه. تُلزم الفوهة حجم 6 مم الغطاء على الفتح عندما يصبح الشعر ساخنًا جدًا، لتبديد الحرارة الزائدة وتحسين قوة التسريح.

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

      سلك بطول 3 م

      سلك بطول 3 م

      يعزّز السلك الاحترافي بطول 3 م سهولة الاستخدام في أي مكان.

      ضمان لمدة سنتَين و3 سنوات إضافية عند تسجيل المنتج عبر الإنترنت

      مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع 3 سنوات إضافية عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        3 m
        فولتية
        220-240 V
        مقبض قابل للطي
        لا
        القدرة الكهربائية بالواط
        2300 W
        النفحة الباردة
        نعم
        المحرّك
        تيار متردد
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم
        فولتية مزدوجة
        لا
        اللون / التشطيبات
        أسود وذهبي
        سرعة التجفيف
        لغاية 170 كم/الساعة*

      • الميزات

        عناية أيونية
        نعم
        ضمان عالمي لمدة سنتين
        بالإضافة إلى 3 سنوات عند التسجيل
        إعدادات الحرارة/السرعة
        6
        فلتر قابل للفك لمدخل الهواء
        نعم

      • تقنيات العناية

        إعداد ThermoProtect
        نعم
        مكثف Style & Protect
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • تم الاختبار مع فوهة بحجم 6 مم وباستخدام إعداد السرعة 2 وإعداد الحرارة 2
          • * مقارنة بالطراز الأقدم HP4997

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.