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Viva Collection

آلة تحضير السلطة

HR1388/81
1 الجوائز
  • تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك
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    Viva Collection آلة تحضير السلطة

    HR1388/81
    1 الجوائز

    تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

    يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection آلة تحضير السلطة

    تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

    يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

    يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection آلة تحضير السلطة

    تحضير سلطات طازجة في المنزل والمزيد غير ذلك

    يمكن لآلة تحضير السلطة من Philips تقطيع الخضار والجبنة والسلامي والمزيد من المكونات وتقشيرها وتقطيعها بطريقة رفيعة مباشرة في وعاء السلطة ووعاء الطبخ والمقلاة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الآن تقطيع البطاطس لتحضير البطاطس المقلية باستخدام قرص التقطيع الرفيع بحجم XL. وبالتالي، بات بإمكانك تحضير السلطات والمزيد غير ذلك في ثوانٍ. إكتشف كلّ المميزات

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      نتائج مثالية لمختلف الأشكال والأحجام في ثوانٍ معدودة

      • 200 واط
      • 6 أقراص
      • مباشرة إلى الوعاء والقدر والمقلاة
      • قرص التقطيع الرفيع XL للبطاطا المقلية
      5 أقراص للحصول على نتائج متنوعة لمختلف الأشكال والأحجام

      5 أقراص للحصول على نتائج متنوعة لمختلف الأشكال والأحجام

      5 أقراص للتقطيع والبشر والتقطيع الرفيع لتحضير أنواع متنوعة وغير محدودة. ما عليك سوى اختيار القرص وتركيبه على حامل القرص.

      قرص التقطيع الرفيع XL معدني بالكامل لتحضير البطاطس المقلية

      قرص التقطيع الرفيع XL معدني بالكامل لتحضير البطاطس المقلية

      تأتي آلة تحضير السلطة من Philips مزوّدة بقرص التقطيع الرفيع XL لتتمكن من تقطيع البطاطس لتحضير بطاطس مقلية، كما لتقطيع مكونات أخرى مثل الجزر واليقطين والكرنب السلقي والكوسا، إلخ...استمتع بنتائج نهائية مثالية لتحضير الخضار المقلية المفضلة لديك.

      التقديم مباشرة في الوعاء والقدر والمقلاة

      التقديم مباشرة في الوعاء والقدر والمقلاة

      بفضل ميزة التقديم المباشر التي تتميّز بها آلة تحضير السلطة من Philips، يمكنك وضع المكونات مباشرة في وعاء السلطة أو وعاء الطبخ أو المقلاة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك القمع العالي باستخدام حتى أوعية عالية لكميات كبيرة، مما يعني الاستمتاع بفوضى أقل بعد تحضير الطعام.

      محرك فعال بقوة 200 واط

      محرك فعال بقوة 200 واط

      تتميّز آلة تحضير السلطة من Philips بمحرك فعال بقوة 200 واط يسمح لك بتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لنتائج تقطيع مثالية

      أقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ لنتائج تقطيع مثالية

      تقدّم الأقراص من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تتميز بها آلة تحضير السلطة من Philips نتائج تقطيع مثالية بفضل شفراتها الحادة والمتينة.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل الملحقات الخاصة بآلة تحضير السلطة من Philips في غسالة الأطباق لتنظيف سهل.

      تخزين سهل للسلك

      تخزين سهل للسلك

      يمكنك لفّ سلك الجهاز بسهولة تحت وحدة القاعدة لتخزينه بسهولة.

      أنبوب تغذية قابل للضبط من حجم S إلى XL

      أنبوب تغذية قابل للضبط من حجم S إلى XL

      بفضل أنبوب التغذية القابل للضبط من حجم S إلى XL الخاص بآلة تحضير السلطة من Philips، يمكنك التحكم بالكامل بالمكونات التي تريد تقطيعها والحصول بالتالي على النتائج المطلوبة. يعتبر استخدام أنبوب تغذية بحجم S مثاليًا للمكونات الفردية والرفيعة، مثل الجزر. أما أنبوب التغذية من حجم XL فهو مناسب للمكونات الأكبر حجمًا مثل البطاطس، إلخ..لتقليل الحاجة إلى التقطيع المسبق.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أبيض وأسود وأحمر
        مادة الأقراص (المداخل)
        فولاذ مقاوم للصدأ

      • المواصفات العامّة

        ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        200  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.5  أمتار
        أمان
        نظام القفل الآمن

      • الملحقات المضمّنة

        قرص التقطيع الخشن
        نعم
        قرص التقطيع الناعم
        نعم
        قرص البشر الخشن
        نعم
        قرص البشر الناعم
        نعم
        قرص التقطيع الرفيع
        نعم
        قرص البطاطس المقلية
        نعم

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