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Viva Collection

خلاط

HR2169/01
1 الجوائز
  • تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ
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    Viva Collection خلاط

    HR2169/01
    1 الجوائز

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Viva Collection خلاط

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Viva Collection خلاط

    تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

    يتميّز خلاط Viva Collection هذا من Philips بمحرك بقوة 600 واط ودورق سعة 2 لتر وشفرة ProBlend 5 للحصول على نتائج نهائية مثالية لتحضير عصير الفاكهة والطعام. لم يكن خلط المكونات الصعبة يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      تحضير عصير فاكهة أخضر خفيف في ثوانٍ

      قطع أقل بفضل تقنية ProBlend 5*

      • 600 واط
      • ProBlend 5
      • دورق بلاستيكي سعة لترَين
      • مطحنتان معدنيتان
      محرك فعال بقوة 600 واط

      محرك فعال بقوة 600 واط

      محرك فعال بقوة 600 واط لخلط سهل.

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال

      شفرة ProBlend 5 النجمية لخلط فعّال.

      دورق مقاوم للكسر سعة 2 لتر

      دورق مقاوم للكسر سعة 2 لتر

      تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق البلاستيكي المقوى.

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      إعدادات سرعة مختلفة للمكوّنات الطريّة والقاسية

      اخفق بسرعات مختلفة وحتى درجات متنوعة من خلال مجموعة من الإعدادات.

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل

      مفتاح مقَولب لإمساك سهل وتحكم أسرع بالسرعة.

      تشغيل نبضي للخلط

      تشغيل نبضي للخلط

      يمكنك استخدام وضع "النبض" للتحكم بدرجة الخلط والوقت براحة تامة.

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل

      مؤشر مستوى الماء ومقبض لاستخدام سهل وسكب مريح.

      مطحنتان معدنيتان لطحن مكونات عدة

      مطحنتان معدنيتان لطحن مكونات عدة

      ملحقان كبيران جدًا للمطحنة مع قطع معدنية لتفادي الخدوش ومزج النكهات.

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية بأمان

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية بأمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين

      ضمان عالمي لمدة سنتَين

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة دورق الخلاط
        أكريلونيتريل ستايرين (SAN)
        اللون (الألوان)
        أبيض وبنفسجي

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        إعداد السرعة
        2 وزر نبضي

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        600  واط
        سعة الدورق الكبيرة
        1.5  لتر
        التردد
        50/60  هرتز
        سعة الدورق
        2  لتر
        فولتية
        220-240 فولت
        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار

      • الملحقات

        خلاط ومطحنة
        نعم

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