الفرم الخشن بفضل ChopDrop

تستخدم مفرمة OnionChef من Philips سرعة منخفضة قصوى لتشغيل تقنية ChopDrop. ويضمن ذلك الحصول دائمًا على قطع جافة ومتناسقة من البصل والمكونات الدقيقة الأخرى، مثل القرع والبيض المسلوق والفلفل وجبن الموتزاريلا، بالإضافة إلى المكونات القاسية، مثل المكسرات والجزر والكثير غير ذلك. إنها مثالية لتحضير الأطباق اليومية المفضلة لديك، ولتحضير المقبلات أيضًا (الصلصة، التزاتزيكي)، والصلصات الأخرى وأطباق الأرزية والكثير غير ذلك!