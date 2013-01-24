تحضير عصير طازج بسهولة
باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير طازج بسهولة
باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
تحضير عصير طازج بسهولة
باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير عصير طازج بسهولة
باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات
إبريق عصير بسعة 500 مل يوفر سعة كبيرة لإعداد العصير
ما من تسرّب بفضل التصميم الجديد لفتحة السكب
وفّر مساحة بفضل نظام تخزين سلك الطاقة العملي تحت الغطاء.
بفضل التصميم الصغير الذي تتميّز به العصارة، يمكن وضعها بسهولة على منضدة المطبخ. وإذا أردت تخزينها، فلن تتطلب سوى مساحة صغيرة جدًا.
يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية