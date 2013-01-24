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Daily Collection

عصارة الحمضيات

HR2738/01
1 الجوائز
  • تحضير عصير طازج بسهولة تحضير عصير طازج بسهولة تحضير عصير طازج بسهولة
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    Daily Collection عصارة الحمضيات

    HR2738/01
    1 الجوائز

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection عصارة الحمضيات

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection عصارة الحمضيات

    تحضير عصير طازج بسهولة

    باستطاعتك، بواسطة عصارة الحمضيات، إعداد عصير حمضيات لذيذ في المنزل. وبفضل تصميمها الصغير، يمكن تخزين العصارة بسهولة ويمكن غسل كل قطعها في غسالة الأطباق، مما يوفر عليك الوقت الذي يتطلبه غسلها. إكتشف كلّ المميزات

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      تصميم صغير قابل للغسل في غسالة الأطباق

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      • 0.5 لتر
      إبريق عصير مضمن بسعة 500 مل

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      إبريق عصير بسعة 500 مل يوفر سعة كبيرة لإعداد العصير

      ما من تسرّب بفضل التصميم الجديد لفتحة السكب

      ما من تسرّب بفضل التصميم الجديد لفتحة السكب

      ما من تسرّب بفضل التصميم الجديد لفتحة السكب

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      وفّر مساحة بفضل نظام تخزين سلك الطاقة العملي تحت الغطاء.

      تصميم صغير يحتاج إلى مساحة صغيرة جدًا لتخزينه

      تصميم صغير يحتاج إلى مساحة صغيرة جدًا لتخزينه

      بفضل التصميم الصغير الذي تتميّز به العصارة، يمكن وضعها بسهولة على منضدة المطبخ. وإذا أردت تخزينها، فلن تتطلب سوى مساحة صغيرة جدًا.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض
        مادة الغطاء
        بلاستيك PP
        مادة الإبريق
        بلاستيك PP

      • المواصفات العامّة

        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        25  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        سعة الإبريق
        0.5  لتر
        مقبس
        مقبس بثلاثة دبابيس
        طول سلك الطاقة
        0.80  أمتار

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