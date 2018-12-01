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تم إيقافه
HR2876/01
خلاط سريع لتستمتع بتحضير العصير الطازج
يساعدك الخلاط الصغير الجديد من Philips في تحضير وصفات متنوعة مثل مشروب الفاكهة، والعصير المخلوط والحساء والتغميسات والكوكتيلات... أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بكل مشروباتك المفضلة المحضّرة بواسطة الخلاط في أي مكان، بفضل القنّينة المصممة للاستخدام أثناء التنقل. هنيئًا!
350 واط
0.6 لتر
مع أداة فرم مصغّرة
ملحق الزجاجة للاستخدام أثناء التنقل
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
قوة 350 واط لعملية خلط ومزج سهلة.
سيضفي الهيكل الأساسي المطلي بالكروم مظهراً رائعًا للخلاط على منضدة مطبخك.