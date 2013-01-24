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خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على المزيد من العناصر الغذائية
خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات
احصل على المزيد من العناصر الغذائية
خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على المزيد من العناصر الغذائية
خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات
خلط فعال مع قوة 2000 واط و45000 دورة في الدقيقة
اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك.
شاشة رقمية مع واجهة مستخدم مزوّدة بـ 5 أوضاع مبرمجة مسبقًا ووضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة
وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة
مع ضمان لمدة سنتَين
قابل للغسل في الجلاية بأمان، باستثناء الوحدة الرئيسية
تعمد تقنية استخلاص العناصر الغذائية "ProBlend Extreme" إلى استخلاص العناصر الغذائية من الخلايا ليمتصّها الجسم.
غطاء على شكل قبة للتقليل من ضوضاء الخلط وتوفير استخدام مناسب لاسيما في الصباح.
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