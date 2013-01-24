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Avance Collection

خلاط Innergizer بسرعة عالية

HR3868/01
1 الجوائز
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Avance Collection خلاط Innergizer بسرعة عالية

    HR3868/01
    1 الجوائز

    احصل على المزيد من العناصر الغذائية

    خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection خلاط Innergizer بسرعة عالية

    احصل على المزيد من العناصر الغذائية

    خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات

    احصل على المزيد من العناصر الغذائية

    خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات

    Avance Collection خلاط Innergizer بسرعة عالية

    احصل على المزيد من العناصر الغذائية

    خلاط بسرعة عالية مع تقنية استخلاص المكونات الغذائية ProBlend Extreme لاستخلاص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار* إكتشف كلّ المميزات

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      استخلص 97% من المكونات الغذائية من الفاكهة والخضار

      • 2000 واط
      • 45000 دورة في الدقيقة
      قوة 2000 واط فعالة و45000 دورة في الدقيقة

      قوة 2000 واط فعالة و45000 دورة في الدقيقة

      خلط فعال مع قوة 2000 واط و45000 دورة في الدقيقة

      اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك

      اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك

      اختار اختصاصي التغذية 40 وصفة لمشروبات الفاكهة لتلبية احتياجاتك.

      شاشة رقمية مع واجهة مستخدم مزوّدة بـ 5 أوضاع مبرمجة مسبقًا

      شاشة رقمية مع واجهة مستخدم مزوّدة بـ 5 أوضاع مبرمجة مسبقًا

      شاشة رقمية مع واجهة مستخدم مزوّدة بـ 5 أوضاع مبرمجة مسبقًا ووضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      مع ضمان لمدة سنتَين

      مع ضمان لمدة سنتَين

      مع ضمان لمدة سنتَين

      قابل للغسل في الجلاية بأمان، باستثناء الوحدة الرئيسية

      قابل للغسل في الجلاية بأمان، باستثناء الوحدة الرئيسية

      قابل للغسل في الجلاية بأمان، باستثناء الوحدة الرئيسية

      دورق من التريتان سعة 2 لتر للحصول على الكمية المطلوبة من العناصر الغذائية والألياف يوميًا

      دورق من التريتان سعة 2 لتر للحصول على الكمية المطلوبة من العناصر الغذائية والألياف يوميًا

      سهل التنظيف

      سهل التنظيف

      تقنية ProBlend Extreme

      تعمد تقنية استخلاص العناصر الغذائية "ProBlend Extreme" إلى استخلاص العناصر الغذائية من الخلايا ليمتصّها الجسم.

      غطاء على شكل قبة للتقليل من ضوضاء الخلط

      غطاء على شكل قبة للتقليل من ضوضاء الخلط وتوفير استخدام مناسب لاسيما في الصباح.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        أداة الرصّ

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        10
        برامج محددة مسبقًا
        5
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • شاشة عرض LED
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • إعداد سرعة نبضي
        • سرعات متعددة
        • غطاء قابل للفك

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        الطاقة
        2000  واط
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        45000  عدد الدورات بالدقيقة
        فولتية
        200-230  فولت
        السعة الفعلية
        2.0  لتر

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        بلاستيك ABS
        دورق مواد
        تريتان
        مواد الهيكل الرئيسي
        فولاذ مقاوم للصدأ

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          الجوائز

          • تم إجراء الاختبار من قِبل مختبر مستقل في مايو 2016 باستخدام الإجاص والفراولة والشمندر والطماطم