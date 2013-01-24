نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج لا تضاهى بسهولة تامة
نقدم أداة المطبخ من Philips الجديدة بالكامل - أداء لا يضاهى وتعددية في الاستخدام بسهولة تامة إكتشف كلّ المميزات
محرك فعال بقوة 900 واط لنتائج ثابتة ولا تضاهى.
يسمح إجراء الخلط الكوكبي لأداة العجن والخلط والخفق بالانتقال بحركة فريدة إلى الأمام وإلى الوراء بدل التحرك بشكل دائري فقط، للوصول إلى كافة زوايا الوعاء والحصول بالتالي على مكونات مخلوطة بشكل دقيق وناعمة.
وعاء معدني كبير سعة 4لتر لعجن ما يصل إلى 1300 غ من العجين، أي لتخضير 4 بيتزا بحجم 12 بوصة أو رغيفين من الخبز دفعة واحدة. يسهل المقبض المعدني حمل الجهاز والسكب منه، كما يحمي الغطاء المانع للطرطشة تتطاير المكونات أثناء الاستخدام.
إعدادات سرعة متعددة وزر نبضي للحصول على أعلى مستوى من التحكم وتحضير مجموعة متنوعة من الوصفات.
يسهل تثبيت الخفاقة وآلة الخفق المعدنية في مكانها بتدويرة بسيطة. تقلّد خفاقة العجين عملية العجن اليدوية بفضل تصميمها الفريد، لضمان الحصول على عجين ناعم وبدون تكتلات.
يدور الذراع المفتوح بطريقة عملية لتتمكن من تثبيت أدوات الوعاء وفكها بسهولة تامة. يمكن إغلاقه من جديد بدفعة بسيطة. كذلك يوفر الذراع المفتوح الوصول بالكامل إلى الوعاء، وهي ميزة عملية عند التحقق من تناسق الخليط أو إضافة مكونات.
يتميّز هذا الجهاز العالمي من Philips بتقنية خلط ريادية وأداء رائع كما يأتي مزوّدًا بملحقات خلط وشفرة رباعية لخلط الفواكه وهرس الخضار وسحق الثلج بدون عناء. بات بإمكانك الاستمتاع بمشروبات الفاكهة والصلصات وطعام الأطفال في غضون دقائق.
وعاء جهاز تحضير الطعام سهل التركيب مع أقراص مخصصة لتقطيع كافة أنواع المكونات وفرمها وتقشيرها وبشرها من الخضار مرورًا بالمكسرات ووصولاً إلى الأجبان.
تصميم يتميّز بزوايا مستديرة وفتحات مغطاة لعملية تنظيف سهلة وسلسة، بالإضافة إلى وعاء وملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق.
لحق عصارة الحمضيات المفيد للحصول على عصير طازج بدقائق.
وعاء وملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق.
قاعدة امتصاص سهلة التحرير مصممة خصيصًا لتتمكن من سحبها ورفعها بسهولة تامة
الملحقات المضمّنة
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية