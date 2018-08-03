تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات
تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنفّس بسهولة، واستمتع بنوم هنيء
املأ منزلك بهواء نظيف ومعزز للراحة. تقوم تقنية NanoCloud بترطيب الهواء بدون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة، كما تزيل البكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1). يتم توزيع الرطوبة بطريقة متساوية لترطيب كل الغرفة بفعالية. إكتشف كلّ المميزات
يقوم الموزّع بمقدار 360 درجة بتوزيع الهواء المرطّب بطريقة متساوية في كل الغرفة. ينتقل بخار NanoCloud الدقيق جدًا إلى مسافة أبعد ويمنع التشبّع المفرط، لعملية ترطيب فعالة، وبشكل خاص في الغرف الأكبر حجمًا.
بفضل سرعتَين للمروحة والإعدادات التلقائية، ستحصل على مستوى الأداء والراحة الذي تريده. يمكن للجهاز ترطيب أي غرفة بحجم يصل إلى 38 م2 بفعالية، بفضل الإخراج الذي يصل إلى 250 مل/الساعة. (2، 3)
تستخدم تقنية NanoCloud التبخّر الطبيعي، والمعروف جدًا على أنه طريقة آمنة صحيًا وفعالة للترطيب. لا يتم استخدام الأيونات أو المواد الكيمائية أو الأوزون (5) ولا يتم تسخين المياه، لتفادي خطر التعرّض لحروق.
لا يصدر الضباب غير المرئي الناتج من NanoCloud غبارًا أبيض أو يترك بقعًا رطبة في غرفتك (4). إن قطرات المياه الأكبر الناتجة من أجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية قد ترطّب المساحة المحيطة وتحمل المعادن التي تترك بقايا بيضاء على الأسطح المجاورة. تتميّز جسيمات NanoCloud بحجمها الصغير جدًا بحيث لا يمكنها حمل المعادن، وذلك لتفادي البقايا والبقع بفعالية.
تستخدم تقنية NanoCloud الفريدة التبخّر الطبيعي لإصدار بخار مياه نقي. يكون الضباب الدقيق جدًا الناتج من NanoCloud غير مرئي للعين المجرّدة ويصعب جدًا على البكتيريا أو البقايا الالتصاق به، لترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% مقارنة بأجهزة ترطيب الهواء القياسية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية. (1)
يقلل وضع النوم مستويات الضجيج للعمل بفعالية وهدوء طوال الليل.
استمتع بساعات متواصلة من الترطيب بفضل خزان المياه الكبير. ما عليك سوى إزالة الجزء العلوي لإعادة تعبئته بسهولة تامة. يتميّز بتصميم سهل التنظيف للمساعدة في الحفاظ على جهاز ترطيب الهواء والهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا.
المواصفات الفنية
الخدمة
الوزن والأبعاد
الوزن والأبعاد
الاستدامة
إمكانية الاستخدام
توفير استهلاك الطاقة
الفلاتر البديلة
الأداء
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