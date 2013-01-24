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Philips Sonicare PowerUp

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX3110/06
Sonicare
1 الجوائز
Sonicare
  • إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل* إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل* إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*
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    Philips Sonicare PowerUp فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3110/06
    1 الجوائز

    إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    مصممة لتكون سهلة الاستخدام تمامًا مثل فرشاة الأسنان اليدوية، ولكنها تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    مصممة لتكون سهلة الاستخدام تمامًا مثل فرشاة الأسنان اليدوية، ولكنها تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    مصممة لتكون سهلة الاستخدام تمامًا مثل فرشاة الأسنان اليدوية، ولكنها تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

    مصممة لتكون سهلة الاستخدام تمامًا مثل فرشاة الأسنان اليدوية، ولكنها تزيل كمية أكبر من اللُويحة السنية. إكتشف كلّ المميزات

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      إزالة اللُويحة السنية بشكل أفضل*

      *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

      • إعداد واحد
      • رأس فرشاة واحد

      تقنية تتسم بالسرعة

      تمريرات أكثر في يوم واحد، مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية التي تستخدمها في شهر. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة.

      سهلة الاستخدام

      مقبض رفيع ومريح مصمم لسهولة استخدام تضاهي فرشاة أسنان يدوية.

      للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

      يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس

      أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

      استخدام فرشاة الأسنان Philips Sonicare الكهربائية آمن على: سنادات الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة سريعًا عند استخدامها على سنادات الأسنان)، وحالات ترميم الأسنان (الحشوات، والتيجان، والكسوات الخزفية) والجيوب المحيطة بالأسنان.

      حركة تنظيف أسنان مألوفة - مثل فرشاة أسنان يدوية

      حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة أسنان يدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة.

      فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

      أفضل طريقة لتبييض الأسنان من Philips Sonicare: تساعد فرشاة الأسنان هذه على إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها لتتمتع بابتسامة أكثر إشراقًا.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أخضر النعناع

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • العناصر المرفقة

        المقابض
        1 PowerUp
        رؤوس الفرشاة
        1 ProResults قياسي
        الشاحن
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      • أداء التنظيف

        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        السرعة
        ما يصل إلى 15000 تمريرة فرشاة/الدقيقة
        فوائد التبييض
        تساعد في تبييض الأسنان
        موقت
        SmarTimer
        Performance
        إزالة كمية أكبر من البلاك

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الأوضاع

        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

      • سهولة الاستعمال

        عمر البطارية
        ما يصل إلى أسبوعين
        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        مقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك

      • المواصفات التقنية

        نوع البطارية
        NiMH
        البطارية
        قابلة للشحن

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