مكبر صوت الجهاز يسمح لك بالتحدث بدون استخدام اليدين

يستخدم وضع التحدث بدون استخدام اليدين مكبر صوت مضمّنًا لتكبير صوت المتصل، بحيث يمكنك التكلم والاستماع خلال المكالمة الهاتفية من دون وضع سماعة الهاتف على أذنك. تعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص عندما تريد مشاركة الاتصال مع أشخاص آخرين أو ببساطة عند إنجاز مهمات متعددة.