أداة تشذيب متكاملة
استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب متكاملة
استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات
أداة تشذيب متكاملة
استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة تشذيب متكاملة
استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات
احصل على عملية تشذيب مثالية مرة بعد مرة. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها البعض بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.
استخدم أداة التشذيب المعدنية بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول لحيتك ورقبتك وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشط للجسم (3 مم).
احصل على ما يصل إلى 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.
ما عليك سوى فك الشفرات والأمشاط وتشطيفها تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.
استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.
ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 3 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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