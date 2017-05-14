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Multigroom series 7000

13 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG7715/13
1 جائزة
  • مظهر ودقة مطلقان مظهر ودقة مطلقان مظهر ودقة مطلقان
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    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG7715/13
    1 جائزة

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر ودقة مطلقان

      أداة تشذيب متميزة 13 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

      • 13 أداة
      • تقنية DualCut
      • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
      • يمكن استخدامها في الحمام
      دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

      دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

      تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

      13 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

      13 قطعة لتشذيب شعر الوجه والرأس

      تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 13 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.

      شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

      شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

      ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.

      تخلّص من شعر الجسم غير المرغوب فيه

      تخلّص من شعر الجسم غير المرغوب فيه

      قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل النظام الفريد لحماية البشرة الذي يحمي حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك ويسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم

      إتقان التفاصيل

      إتقان التفاصيل

      يسمح التصميم الضيّق لآلة العناية بالمظهر الفولاذية الدقيقة بتحديد حواف التفاصيل الصغيرة وإتقانها بدقة وسهولة.

      تخلص من شعر الأنف والأذن

      تخلص من شعر الأنف والأذن

      يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

      قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

      قص الشعر بالطول الذي ترغب فيه

      يمكنك تشذيب شعر وجهك ورأسك بسرعة مع أدوات الحماية من القص المقوّاة الثماني. مشطان للحية الخفيفة للتشذيب بطول 1 مم و2 مم، ومشط للحية قابل للضبط، و3 أمشاط للشعر بطول 9 مم، و12مم، و16 مم، ومشطان للجسم للعناية بالمظهر بطول 3 مم و5 مم.

      تشغيل لمدة 120 دقيقة

      تشغيل لمدة 120 دقيقة

      توفر لك أداة التشذيب هذه من Philips لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي من عملية شحن واحدة لساعة واحدة. ويوفر الشحن السريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية تشذيب كاملة واحدة.

      مقابض يسهل الامساك بها

      مقابض يسهل الامساك بها

      يسهل حمل أداة التشذيب وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر. 

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.

      تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

      تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

      تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        المقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق
        شاشة العرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        عدد الأدوات
        13 أداة
        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        وقت التشغيل
        120 دقيقة
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية
        • أداة تشذيب دقيق معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • آلة حلاقة لشعر الجسم
        • ملحق لحماية بشرة الجسم
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • 3 أمشاط شعر
        • مشطان للجسم
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        تقنية DualCut
        قص بالاتجاهين
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم

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