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  • كل النكهات، من دون عناء كل النكهات، من دون عناء كل النكهات، من دون عناء
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    السلسلة 1000 جهاز Airfryer من السلسلة 1000 سعة 6,2 لترات

    NA130/09

    كل النكهات، من دون عناء

    مقرمش من الخارج وطري من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. ما عليك سوى تحديد الوقت ودرجة الحرارة للاستمتاع بالأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة اللذيذة والصحية في أقل من 15 دقيقة.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 جهاز Airfryer من السلسلة 1000 سعة 6,2 لترات

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    مراجعة كل Airfryer

    كل النكهات، من دون عناء

    • سهولة الاستخدام
    • توفير الوقت والطاقة
    • زيت أقل
    • الوقت ودرجة الحرارة قابلان للتعديل
    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يمكنك الآن تحضير طعام لذيذ من دون الشعور بالذنب ومن دون الحاجة إلى إضافة زيت تقريبًا للحصول على وجبات صحية من دون التأثير في المذاق.

    12 طريقة طهو في جهاز واحد عملي

    12 طريقة طهو في جهاز واحد عملي

    القلي بواسطة الهواء والخَبز والشوي والتحميص وأكثر من ذلك. يمكنك تعديل الوقت ودرجة الحرارة بسهولة للطهي بنحو 12 طريقة مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإذابة الجليد والتجفيف بسرعة.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    اكتشف الآلاف من الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل الطهو.**

    تنظيف سريع وسهل

    تنظيف سريع وسهل

    وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق والصينية اللذين يمكن وضعهما في الجلاية.

    سعة 6,2 لترات للأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة السهلة التحضير

    سعة 6,2 لترات للأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة السهلة التحضير

    إن التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا. يمكنه أن يتّسع لما يصل إلى 800 غ من البطاطس المقلية أو 8 قطع من أفخاذ الدجاج أو 800 غ من الخضراوات في مقلاة سعة 6,2 لترات.

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9945، ‏HD9946، ‏HD9905، ‏HD9921

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      الطاقة
      1700  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      50 - 60  Hz
      تشغيل فوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      5.2  kg
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎404 × 309 × 308 مم

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مدمج
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      80 - 200 درجة مئوية
      جدران خارجية باردة
      نعم
      ميزات المنتج
      تماثلي
      التقنية
      تقنية Rapid air
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      مسكة مريحة
      نعم
      طريقة الطهو
      • القلي
      • التحميص
      • الشوي
      • الخَبز
      • الطهي في وعاء واحد
      • التحمير
      • القلي السطحي
      • طهي المأكولات المثلّجة
      • التسخين
      • إذابة الجليد
      • التجفيف
      • التحميص
      طبقة داخلية خالية من BPA
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

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    • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.
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