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  • جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    السلسلة 1000 جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

    NA150/09

    جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه

    يمكنك التبديل بسهولة من سلّتين إلى صينية واحدة كبيرة باستخدام المقسّم القابل للفصل. يمكنك طهي أي شيء بدءًا من وجبة ذات مكونين إلى وجبة شواء كبيرة ومقرمشة وطرية دائمًا بفضل تقنية RapidAir التي نقدّمها.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 1000 جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة

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    جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة الأكثر إحكامًا الذي نقدّمه

    يمكن طهي وجبتين معًا باستخدام مقسم الصينية أو وجبة كبيرة من دونه.

    • مقرمش وطري، مع دهون أقل لغاية 90%
    • انتقال سلس من سلّتَين إلى صينية كبيرة
    • تصميم درج مريح وموفّر للمساحة
    مقرمش وطري، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% من الدهون*

    مقرمش وطري، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90% من الدهون*

    تستخدم تقنية RapidAir ذات التصميم الفريد على شكل نجمة تدفق الهواء السريع الساخن للحصول على وجبات خفيفة وأطباق جانبية لذيذة ومقرمشة وطرية.

    اختر من بين سلّتين أو صينية خبز واحدة كبيرة

    اختر من بين سلّتين أو صينية خبز واحدة كبيرة

    قم بإزالة المقسم لدمج سلتين سعة 3.55 لترات في صينية خبز واسعة سعة 7.1 لترات. تتسع حتى 900 جرام من البطاطس المقلية أو 1200 جرام من الخضراوات أو 10 أوراك دجاج. بدلاً من ذلك، استخدم السلة الكبيرة لطهي دجاجتين كاملتين بوزن 1 كجم.

    تصميم مريح يوفر المساحة ويضمن التعامل الآمن والسهل مع الدرج.

    تصميم مريح يوفر المساحة ويضمن التعامل الآمن والسهل مع الدرج.

    يوفر جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة صغير الحجم الذي نقدّمه مساحة بنسبة 40%.** يتضمن الدرج مقبضَين أفقيَين قويَين لإمساك آمن ومريح حتى عندما يكون ممتلئًا.

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    اضبط توقيت طهو أطباقك لتكون جاهزة معًا

    مزامنة تلقائية لأوقات الطهي في السلتين لتكون الوجبات جاهزة في الوقت نفسه.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer عبر تطبيق HomeID.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer عبر تطبيق HomeID.

    اكتشف أداء جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة مع وصفات مخصصة عبر تطبيق HomeID. واستمتع بإرشادات خطوة بخطوة مع إمكانية الوصول إلى مئات الوصفات اللذيذة مع إعدادات مخصصة لجهاز Airfryer.

    أعد تسخين الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير

    أعد تسخين الطعام المتبقي اللذيذ في وقت قصير

    عشاء الأمس على الغداء؟ بالتأكيد. تتيح لك وظيفة إعادة التسخين الاستمتاع بوجبة ساخنة في دقائق، من دون الحاجة إلى الميكروويف.

    مع 6 إعدادات مسبقة و10 طرق للطهي، لا يوجد شيء خارج القائمة

    مع 6 إعدادات مسبقة و10 طرق للطهي، لا يوجد شيء خارج القائمة

    اضبط الوقت ودرجة الحرارة لتفعيل إحدى طرق الطهي العشر: إعادة التسخين والخبز والشيّ والتحميص وغيرها. أو اختر من بين 6 إعدادات مسبقة ملائمة للمكونات لتبسيط عملية الطهي.

    توفير الوقت والطاقة

    توفير الوقت والطاقة

    يمكنك الطهي بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 40% وتوفير ما يصل إلى 75% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer ذي السلة المزدوجة من Philips مقارنة بالفرن.***

    تنظيف سهل

    تنظيف سهل

    تتمتع أجهزة Airfryer من Philips بطبقة غير لاصقة وأجزاء قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الأطباق، ومن ثم يمكنك قضاء وقت أقل في التنظيف ووقت أكثر في الاستمتاع بوجباتك المفضلة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      2450 واط
      الفولتية
      220 فولت-240 فولت
      التردد
      50 هرتز

    • المواصفات العامة

      السعة
      7.1 لترات
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      واجهة
      واجهة رقمية - LED
      طول سلك الطاقة
      0,8 م
      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      البرامج
      6
      سلة قابلة للفك
      نعم
      موقت
      لغاية 60 دقيقة
      الاتصال بالإنترنت
      كلا
      RapidAir Combi
      تقنية RapidAir
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      الكفالة
      ضمان لمدة سنتين
      نطاق درجات الحرارة
      40-200 درجة مئوية

    • متانة

      الدليل
      100% ورق معاد تدويره

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      437.69 × 301.43 × 294.91  mm
      وزن المنتج
      5.8  kg

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      هيكل أسود/مقبض أسود

    Badge-D2C

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