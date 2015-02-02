ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
NT1150/10
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تقوم أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. تتميّز أداة التشذيب بتقنية ProtecTube وبزاوية مصممة خصيصًا لضمان عملية تشذيب سريعة وسهلة ومريحة مع ضمان عدم شدّ الشعر.
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
نظام الحماية، زاوية مثالية
قابلة للغسل بالكامل، بطارية AA
بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
تم تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف والأذن. بفضل أداة تشذيب شعر الأنف من Philips، يمكنك التأكد من إزالة كل الشعر غير المرغوب فيه بفعالية.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.