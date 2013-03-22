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تم إيقافه

Headgroomأداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

QC5580/13

احلق شعر رأسك بنفسك

يسهّل الرأس الدوّار بنسبة 180 درجة الوصول إلى أصعب المناطق، لتحصل على قصة شعر متساوية ودقيقة بشكل مثالي في كل مرة. أو انقر فوق ملحق رأس الحلاقة لنتائج ناعمة كليًا.

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العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]

احلق شعر رأسك بنفسك

  • تدوير لحدّ 180 درجة لوصول سهل

  • Pro

رأس دوّار لحدّ 180 درجة لوصول سهل.

رأس دوّار لحدّ 180 درجة لوصول سهل.

يمنحك الرأس الدوّار تحكمًا كاملاً بزاوية أداة القص، لتتمكن من تدوير الرأس والوصول إلى أصعب المناطق حتى بسهولة.

ملحق حلاقة شعر الرأس من أجل لمسة نهائية ناعمة بامتياز.

ملحق حلاقة شعر الرأس من أجل لمسة نهائية ناعمة بامتياز.

احصل على حلاقة ناعمة مثالية من دون خدوش ولا جروح. ما عليك سوى تركيب ملحق حلاقة شعر الرأس من أجل لمسة نهائية لا عيب فيها كل مرة.

14 إعداد طول سهل قابل للتثبيت من 0 إلى 15 مم.

14 إعداد طول سهل قابل للتثبيت من 0 إلى 15 مم.

قم بتشغيل عجلة التكبير والتصغير المضمنة الموجودة أسفل رأس أداة القص لتحديد إعداد الطول الذي تريده ولتثبيته. ويؤمن مشطان إعدادات الطول من 1 مم إلى 15 مم، مع 2 مم بالضبط بين كل إعداد والآخر. استخدم مشط الدقة الخاص للشعر القصير...أو استخدم أداة القص من دون مشط من أجل تشذيب ناعم بطول 0.5 مم.

المواصفات التقنية

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