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Multigroom series 3000

أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

QG3322/13
  • أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة
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    Multigroom series 3000 أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

    QG3322/13

    أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

    أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 3000 أداة تشذيب اللحية والشعيرات الصغيرة 3 في 1

    أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

    جرّب عدة أشكال من اللحى والشوارب والسوالف مع أداة التشذيب المتكاملة هذه. تمنحك الملحقات الثلاث إمكانية تجربة مظاهر مختلفة ومتعددة بسهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب الشعيرات الصغيرة واللحية المتكاملة

      أداة تشذيب مقاومة للمياه 3 في 1 لتعددية كبيرة في الاستخدامات

      • ملحقان ومشط واحد
      • لاسلكية، قابلة للغسل بالكامل
      • شفرات ناعمة على البشرة
      • استخدام لاسلكي 60 دقيقة/شحن لـ 10 ساعات
      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      شفرات ناعمة على البشرة بأداء عالٍ لتشذيب لطيف

      استمتع بعملية تشذيب لطيفة على البشرة وعالية الأداء. تتميّز الشفرات بنظام سنّ ذاتي وهي مصنوعة من الفولاذ المطلي بالكروم والمطحون جيدًا، مما يمنحك أداءً يدوم طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميّز برؤوس مستديرة وأمشاط تضمن ملامسة لطيفة ومحمية للبشرة.

      استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد الشحن لـ 10 ساعات

      استخدام لاسلكي لمدة 60 دقيقة بعد الشحن لـ 10 ساعات

      تعمد شفراتنا الجديدة إلى تقليل الاحتكاك، لمنحك وقت تشغيل إضافي بنسبة 70% مقارنة بالطرز السابقة.

      ضمان لمدة سنتين، فولتية عالمية، لا حاجة إلى تزييت

      ضمان لمدة سنتين، فولتية عالمية، لا حاجة إلى تزييت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم ولا تحتاج أبدًا إلى التزييت.

      تشذيب شعر الوجه والرقبة والسوالف لإكمال مظهرك

      استخدم أداة التشذيب بحجم كامل بدون مشط لإكمال مظهرك وللحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول حواف لحيتك.

      18 إعداد طول قابلًا للضبط (‎1‏-18 مم) للحصول على لحية متساوية أو لحية خفيفة ومتساوية

      شذّب لحيتك بالطول الذي تريده تمامًا، من خلال تثبيت الإعداد الذي يناسب المظهر الذي ترغب فيه. يتميّز مشط اللحية واللحية الخفيفة بـ 18 إعداد طول، بدقة تتراوح من 1 مم إلى 18 مم، وبدرجات دقة تبلغ 1 مم بين كل إعداد وآخر.

      تخلّص من شعر الأنف و الأذن غير المرغوب فيه بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      يمكن شطف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية

      ما عليك سوى تنظيف الشفرات والأمشاط بعد كل استخدام للحصول على أداء يدوم طويلاً.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        تسريح شعر الوجه
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة
        • لحية طويلة
        • شارب
        • خطوط حادة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        شاشة العرض
        مؤشر الشحن
        المقبض
        سهلة الحمل
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        رطب وجاف
        قابلة للغسل بالكامل
        اللون
        أسود مع تفاصيل فضية
        عدد إعدادات الطول
        18 إعداد طول مضمّن
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 10 ساعات
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        أدوات التصفيف
        • آلة تشذيب الشعر
        • أداة تشذيب شعيرات الأنف دوّارة
        • مشط للحية واللحية الخفيفة مع 18 إعداد طول
        نوع البطارية
        Ni-MH
        عدد الملحقات/الأمشاط
        ملحقان ومشط واحد

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        لا حاجة إلى زيوت
        نعم

      • أداء التشذيب

        شفرات ناعمة على البشرة
        لعملية تشذيب ناعمة

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