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Beardtrimmer series 8000

آلة حلاقة وآلة تحديد اللحية مقاومة للماء

QS6141/34
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    Beardtrimmer series 8000 آلة حلاقة وآلة تحديد اللحية مقاومة للماء

    QS6141/34

    مظهر مثالي

    احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 8000 آلة حلاقة وآلة تحديد اللحية مقاومة للماء

    مظهر مثالي

    احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر مثالي

    احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 8000 آلة حلاقة وآلة تحديد اللحية مقاومة للماء

    مظهر مثالي

    احصل على مظهر مثالي بفضل Philips BT8000. تتميّز أداة التشذيب وآلة الحلاقة هذه ذات الطرفَين بكل ما تحتاج إليه للحفاظ على مظهر مثالي ولحية نظيفة تمامًا. استمتع بتشذيب مثالي وتحديد دقيق وبشرة ناعمة. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر مثالي

      تشذيب وتسريح وحلاقة للحصول على مظهر مثالي

      • درجة 0,5 مم بين كل إعداد طول وآخر
      • أداة تشذيب ذات جانبين
      • استخدام لاسلكي 75 دقيقة/شحن لـ 4 ساعات
      • آلة حلاقة برقاقات معدنية مزدوجة
      أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه مع 12 إعداد طول من 0.5 إلى 10 مم

      أداة تشذيب اللحية وشعيرات الوجه مع 12 إعداد طول من 0.5 إلى 10 مم

      تعمل أداة التشذيب المعدنية بالكامل (32 مم) والمشط المزود بـ 12 إعداد طول قابلاً للضبط على منحك طول اللحية الذي تريده بسهولة تامة. إذ يمكنك تحديد إعداد الطول الذي تريده بواسطة عجلة التكبير والتصغير. فأداة التشذيب المصنوعة من معدن متين والمزودة برؤوس مستديرة ناعمة على البشرة تضمن لك تشذيبًا دقيقًا ومتساويًا.

      آلة حلاقة جديدة برقاقات معدنية لحلاقة أسرع بنسبة 20% من أي وقت مضى

      آلة حلاقة جديدة برقاقات معدنية لحلاقة أسرع بنسبة 20% من أي وقت مضى

      تسهّل آلة الحلاقة بالرقاقات المعدنية المزدوجة عملية تحديد شكل اللحية الذي يناسبك. وتقوم أداة التشذيب الوسطى بالتقاط الشعيرات الأطول والأكثر خشونة في حين تقوم الشفرتان المتحركتان بإجراء حلاقة تامة لتوفير نعومة فائقة.

      أداة تشذيب معدنية قياس 32 مم أو 12 مم لنتائج مثالية

      أداة تشذيب معدنية قياس 32 مم أو 12 مم لنتائج مثالية

      عند إزالة المشط القابل للضبط ستجد تحته أداة تشذيب معدنية ذات جانبين. استخدم الجانب قياس 32 مم لعملية تشذيب عالية الأداء والجانب قياس 12 مم لتشذيب أكثر دقة في المناطق التي يصعب الوصول إليها. هذا وتلامس الرؤوس المستديرة بشرتك بنعومة فائقة. أما أدوات القص الناعم فتوفر لك عملية تشذيب دقيقة للحصول على نتائج مثالية. فهي ممتازة عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل أو المناطق الصغيرة شأن أسفل الأنف أو حول الفم.

      للحلاقة الرطبة والجافة

      للحلاقة الرطبة والجافة

      لتوفير حماية إضافية للبشرة والحصول على نتائج حلاقة مثالية، استخدمها مع جيل الحلاقة أو رغوة الحلاقة، كما يمكنك استخدامها على بشرة جافة لراحتك. وعند الانتهاء، ما عليك سوى غسل المنتج بماء الحنفية لتنظيفه.

      طاقة لاسلكية لمدة 75 دقيقة بعد شحن لـ 4 ساعات

      طاقة لاسلكية لمدة 75 دقيقة بعد شحن لـ 4 ساعات

      توفر بطارية الليثيوم أيون 75 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي الفعال ويمكن شحنها بالكامل في غضون 4 ساعات.

      أداة تشذيب مع حواف حادة أكثر لقص الشعر بطريقة أكثر فعالية

      أداة تشذيب مع حواف حادة أكثر لقص الشعر بطريقة أكثر فعالية

      تحتوي أداة التشذيب المعدنية بالكامل على حواف حادة لأداء أكثر فعالية. وقد تم تصميم أداة التشذيب الدقيق خصيصًا لمنحك عملية تشذيب أدقّ حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      إعدادات طول آمنة وسهلة التحديد

      إعدادات طول آمنة وسهلة التحديد

      تسهّل عجلة التكبير والتصغير عملية ضبط المشط من خلال 12 إعداد طول. وتوفر هذه الإعدادات دقة لا تُضاهى بدرجة 0,5 مم لإعداد الطول الأقصر، لتحديد المظهر الذي تريده، أي لحية نابتة أو لحية خفيفة. وبالنسبة إلى اللحى الأطول أيضًا، فهي تمنحك الطول الذي تريده بالضبط بدرجات تبلغ 1 مم.

      إظهار حالة البطارية

      إظهار حالة البطارية

      يبقى المصباح مضاء بشكل ثابت للإشارة إلى أن البطارية ممتلئة، ويومض باللون البرتقالي للإشارة إلى أن فترة الاستخدام المتبقية تبلغ 10 دقائق.

      حامل قابل للطي لعملية شحن وتخزين مريحة

      حامل قابل للطي لعملية شحن وتخزين مريحة

      يمنحك حامل الشحن القابل للطي راحة لا مثيل لها داخل المنزل ومرونة قصوى أثناء السفر.

      تم تصميم المنتج في أوروبا وتصنيع شفرة الحلاقة في اليابان

      تم تصميم المنتج في أوروبا وتصنيع شفرة الحلاقة في اليابان

      تم تصميم المنتج في أوروبا وتصنيع شفرة الحلاقة في اليابان

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستعمال

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        اللون
        فضي وبرتقالي
        شاشة عرض
        مصباح البطارية

      • الدقّة

        إعدادات الطول
        12 إعداد طول من 0,5 مم إلى 10 مم
        اللون الخارجي
        ثابت
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        تشغيل
        • بطارية قابلة لإعادة الشحن
        • استخدام بدون أسلاك

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        عمر البطارية
        تشغيل لمدة 75 دقيقة بعد شحن لـ 4 ساعات

      • الخدمة

        رقاقات معدنية بديلة
        استبدال سنوي مع QS6101
        تصنيع
        • شفرة حلاقة صنع اليابان
        • تم التصميم في أوروبا

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فرشاة التنظيف
      • غطاء للحماية

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