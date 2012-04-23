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Beardtrimmer series 3000

أداة تشذيب اللحية

QT4000/13
  • لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة لحية مثالية بسهولة تامة
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    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    QT4000/13

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    لحية مثالية بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. استمتع بدقة تامة لشعر قصير بطول 1 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

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      لحية مثالية بسهولة تامة

      الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك الخفيفة

      • إعدادات طول بدقة تبلغ 1 مم
      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • شحن لـ 10 ساعات/استخدام لاسلكي 45 دقيقة
      دقة 1 مم

      دقة 1 مم

      عيّن أداة التشذيب إلى الوضعية الأدنى للحصول على مظهر اللحية التي لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام، بطول 1 مم فقط.

      إعدادات طول يسهل تحديدها وتثبيتها، 1 إلى 10 مم

      إعدادات طول يسهل تحديدها وتثبيتها، 1 إلى 10 مم

      ما عليك سوى تدوير القرص لتحديد إعدادات الطول التي تريدها وتثبيتها: بدءًا من لحية بطول 1 مم ووصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 1 مم.

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      احصل على عملية تشذيب مثالية مع حماية البشرة

      تبقى الشفرات الفولاذية التي تتمتع بميّزة الشحذ الذاتي الموجودة في آلة تشذيب اللحية Philips 3000 بنفس الحدة والفعالية التي كانت عليها منذ اليوم الأول من الاستعمال لتمنحك عملية تشذيب مثالية تحمي البشرة في الوقت نفسه مرة تلو الأخرى.

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      ما يصل إلى 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      قابلة لإعادة الشحن فقط. 45 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 10 ساعات من الشحن.

      مقابض يسهل الإمساك بها

      مقابض يسهل الإمساك بها

      آلة تشذيب سريعة مريحة في الحمل والاستخدام، حتى تتمكن من الوصول إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها بسهولة أكبر.

      الصيانة البسيطة

      الصيانة البسيطة

      افصل رأس أداة تشذيب اللحية من Philips واغسله تحت الحنفية لتنظيفه بسهولة. ثم جففه قبل أن تعيد تركيبه على الجهاز.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32 mm
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        فرشاة التنظيف
        نعم
        عدد إعدادات الطول
        10
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 1 إلى 10 mm
        الدقة (حجم التدرجات)
        بمقدار 1 mm
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة
        نوع المشط
        لحية خفيفة

      • التصميم

        مقبض
        سهلة الحمل
        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        ما يصل إلى 45 دقيقة
        فولتية عالمية
        100-240 فولت
        وقت الشحن
        10 ساعات

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        لحية قصيرة
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        البطارية
        1x AAA NiMH

      • سهولة الاستعمال

        دلالة الشحن
        على الوصلة
        سهل التنظيف
        ملحقات قابلة للغسل

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