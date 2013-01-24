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Shaver series 5000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S5420/06
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  • حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة
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    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S5420/06
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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    مراجعة كل آلات الحلاقة AquaTouch

      حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة

      حماية أفضل بـ 10 مرات مقارنة بالشفرة العادية

      • نظام الشفرة MultiPrecision
      • استخدام لاسلكي 45 دقيقة /شحن لساعة
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

      تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك

      استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة في الوقت نفسه.

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec

      اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة

      احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة

      تضمن رؤوس ‏Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.

      شحن لساعة واحدة

      شحن لساعة واحدة

      تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.

      مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

      مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر

      تظهر الشاشة السهلة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستوى واحد البطارية - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة

      تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال

      تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام الشفرة MultiPrecision
        • آلية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        رؤوس ‏Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
        SkinComfort
        • نظام SkinProtection
        • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية أحادي المستوى
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللون
        أزرق فضائي - رمادي فحمي

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        طاقة الاستعداد
        0.1  واط

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH50

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            الجوائز

            • تحمي البشرة أكثر بـ 10 أضعاف مقارنة بشفرة عادية- تم إجراء الاختبار في ألمانيا في العام 2015، بعد 21 يومًا من التأقلم

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