Shaver series 5000
آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف S5420/06
Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف S5420/06
حلاقة جافة ورطبة تحمي البشرة
حماية أفضل بـ 10 مرات مقارنة بالشفرة العادية
- نظام الشفرة MultiPrecision
- استخدام لاسلكي 45 دقيقة /شحن لساعة
- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
تنزلق الرؤوس المستديرة بسلاسة لحماية بشرتك
استمتع بحلاقة دقيقة بدون شقوق وجروح. يتميّز نظام الشفرات MultiPrecision برؤوس مستديرة لانزلاق سلس، مع حماية البشرة في الوقت نفسه.
استمتع بحلاقة مريحة وجافة أو رطبة ومنعشة بفضل تقنية Aquatec
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
ترفع الشفرات الشعر الطويل والقصير ثم تقصّه لحلاقة سريعة
احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.
تتحرك الرؤوس بسهولة بخمسة اتجاهات لحلاقة سريعة ودقيقة
تضمن رؤوس Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.
أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.
اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.
45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية
ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 45 دقيقة، أي ما يوازي 15 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
شحن لساعة واحدة
تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.
مؤشر بطارية أحادي المستوى ومؤشر قفل السفر
تظهر الشاشة السهلة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستوى واحد البطارية - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر
ترفع الشعر لقصّه بدقة تامة
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
ضمان لمدة سنتين وجهد كهربائي عالمي وشفرات قابلة للاستبدال
تأتي كافة آلات الحلاقة مع ضمان عالمي لمدة سنتين وتتميز بقدرتها على التكيف مع أي جهد كهربائي. لن تحتاج إلى استبدال الشفرات المتينة قبل سنتين.
المواصفات التقنية
-
أداء الحلاقة
- نظام الحلاقة
-
- تتبع دقيق
-
رؤوس Flex تتحرك بخمسة اتجاهات
- SkinComfort
-
-
الملحقات
- SmartClick
-
أداة تشذيب دقيقة
- الصيانة
-
غطاء واقٍ
-
سهولة الاستعمال
- شاشة عرض
-
- تنظيف
-
قابلة للغسل بالكامل
- تشغيل
-
افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
-
التصميم
- مقبض
-
مقبض مريح واستخدام سهل
- اللون
-
أزرق فضائي - رمادي فحمي
-
الطاقة
- فولتية تلقائية
-
100-240 فولت
- نوع البطارية
-
ليثيوم أيون
- وقت التشغيل
-
45 دقيقة / 15 عملية حلاقة
- جاري الشحن
-
- الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
-
9
واط
- طاقة الاستعداد
-
0.1
واط
-
الخدمة
- ضمان لمدة سنتين
-
نعم
- رأس بديل
-
استبدله كل سنتين بـ SH50
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