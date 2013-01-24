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Shaver series 5000

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

S5587/70
  • حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
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    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S5587/70

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

      مع تقنية SkinIQ

      • شفرات SteelPrecision
      • مستشعر Power Adapt
      • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      • أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      أداء فعال في كل تمريرة

      أداء فعال في كل تمريرة

      مع أكثر من 90000 حركة قص في الدقيقة، بإمكان شفرات SteelPrecision تزويدك بحلاقة دقيقة، وقص كمية شعر أكبر في كل تمريرة**. تتميّز الشفرات الـ 45 بأداء عالٍ وتأتي مزوّدة بميزة الشحذ الذاتي وتم تصنيعها في أوروبا.

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      رؤوس مرنة تتّبع منحنيات وجهك

      رؤوس مرنة تتّبع منحنيات وجهك

      رؤوس مرنة بالكامل وتدور بمقدار 360 درجة لتتبّع منحنيات وجهك. اختبر ملامسة بشرة مثالية لحلاقة دقيقة ومريحة.

      مصممة لتزويدك بالدقة وفعالية القص

      مصممة لتزويدك بالدقة وفعالية القص

      تتميّز رؤوس الحلاقة بشكل جديد وهي مصممة لتزويدك بالدقة. تم تحسين سطحها بواسطة قنوات من شأنها توجيه الشعر، لتحريك الشعر إلى وضعية قص فعالة.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

      أداة تشذيب دقيق مضمّنة في المقبض

      احصل على تسريحة كاملة باستخدام أداة التشذيب الدقيق المنبثقة في آلة الحلاقة. فهي مضمّنة في هيكل آلة الحلاقة، وتشكّل الطريقة المثالية للحفاظ على شكل شاربك وتشذيب سوالفك.

      لغاية 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند الشحن بالكامل

      لغاية 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند الشحن بالكامل

      يمكنك الحلاقة لاسلكيًا لغاية 60 دقيقة بعد شحن البطارية بالكامل مرة واحدة.

      شحن لساعة واحدة وشحن سريع لمدة 5 دقائق

      شحن لساعة واحدة وشحن سريع لمدة 5 دقائق

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل لمدة ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      تأتي آلة الحلاقة مع شهادة Eco passport

      تأتي آلة الحلاقة مع شهادة Eco passport

      نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتج. إن منشأة إنتاج الشفرات لدينا تستخدم طاقة قابلة للتجديد 100%، وتم تصنيع التغليفات من مواد قابلة لإعادة التدوير. تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.

      شاشة LED مع رموز لاستخدام آلة الحلاقة بسهولة

      شاشة LED مع رموز لاستخدام آلة الحلاقة بسهولة

      تعرض الشاشة البديهية المعلومات ذات الصلة، لتمكينك من الحصول على أفضل تجربة من آلة الحلاقة. تتضمّن هذه الواجهة: مؤشر بطارية ثلاثي المستويات ونصائح التنظيف ومؤشر قفل السفر.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        شفرات SteelPrecision
        تتبع دقيق
        رؤوس ‎360-D‎ المرنة
        تقنية SkinIQ
        مستشعر Power Adapt

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        شاشة عرض
        • مؤشر شحن البطارية
        • قِفل للسفر
        • شاشة عرض LED
        تنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        طاقة الاستعداد
        0.04  واط
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        9  واط
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي
        رؤوس حلاقة
        زاوية
        اللون (الألوان)
        رمادي كربوني

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رؤوس SH71 البديلة
        استبدلها كل سنتين بـ SH71

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
        نعم
        السفر والتخزين
        • غطاء واقٍ
        • حقيبة صغيرة ناعمة

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