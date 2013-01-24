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Shaver series 7000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

S7370/22
3 الجوائز
  • انزلاق سلس وحلاقة ناعمة انزلاق سلس وحلاقة ناعمة انزلاق سلس وحلاقة ناعمة
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    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    S7370/22
    3 الجوائز

    انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف

    انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

    تحمي آلة الحلاقة series 7000 من Philips من علامات تهيّج البشرة الأساسية. فبفضل حلقات SkinGlide مع الغلاف المانع للاحتكاك يمكن لآلة الحلاقة الانزلاق بسهولة تامة على وجهك. بالإضافة إلى ذلك، تقصّ الشفرات بدقة وتحمي البشرة، حتى على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام. إكتشف كلّ المميزات

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      انزلاق سلس وحلاقة ناعمة

      الجهاز رقم 1 من Philips للبشرة الحساسة*

      • حلقات SkinGlide
      • شفرات GentlePrecisionPRO
      • أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
      حلقات SkinGlide مع غلاف مانع للاحتكاك لانزلاق سلس

      حلقات SkinGlide مع غلاف مانع للاحتكاك لانزلاق سلس

      اختبر حلاقة مريحة أكثر مع حلقات SkinGlide المانعة للاحتكاك والمغلّفة بكريات مجهريّة. تعمد آلاف الكريات الصغيرة والشبيهة بالزجاج إلى تقليل الاحتكاك ومقاومة السطح بين آلة الحلاقة والبشرة، مما يمنح آلة الحلاقة انزلاقًا سلسًا وسهلاً ويساعد في الحماية من تهيّج البشرة.

      تحمي الشفرات البشرة وتقص بدقة حتى اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

      تحمي الشفرات البشرة وتقص بدقة حتى اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام

      يتميّز نظام القص المحدّث الذي نقدمه بتقنية حماية البشرة، فهو مصمم لقص الشعر فقط وليس البشرة. توجّه الشفرات على شكل حرف V البشرة بعيدًا عن الشفرات، لحلاقة ناعمة ودقيقة حتى للحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لـ 3 أيام.

      رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات لاتباع المنحنيات بضغط أقل

      رؤوس مرنة تتحرك بـ 5 اتجاهات لاتباع المنحنيات بضغط أقل

      تتحرّك رؤوس آلة الحلاقة التي نقدّمها بسهولة بـ 5 اتجاهات، لاتباع كل منحنيات الوجه والعنق بلطف. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، مما يعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة وللتقليل من إجهاد البشرة.

      تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

      تزوّدك ميزة Aquatec بحلاقة مريحة جافة أو حلاقة رطبة منعشة

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      شاشة بسيطة مع مؤشر لمستوى البطارية بـ 1 مستويات

      شاشة بسيطة مع مؤشر لمستوى البطارية بـ 1 مستويات

      تظهر الشاشة المعلومات ذات الصلة، لتتمكّن من الاستفادة من أفضل أداء لآلة الحلاقة لديك: مؤشر بطارية أحادي المستوى - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية

      يتميّز نظام بطارية الليثيوم أيون القوي بتوفير استهلاك الطاقة، وهو يقدّم لك خيارين مناسبين: اشحن الآلة لمدة ساعة واحدة لتتمكن من تشغيلها والحلاقة لمدة تصل إلى 50 دقيقة، أو اشحنها سريعًا لعملية حلاقة واحدة وكاملة. تم تصميم كل طرازات آلة الحلاقة Shaver series 7000 لتشغيلها بالوضع اللاسلكي فقط، وذلك لضمان السلامة في البيئات الرطبة.

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      يمكن تشطيف آلة الحلاقة تحت ماء الحنفية

      ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة لتشطيفها جيدًا تحت مياه الحنفية.

      مع ضمان لمدة سنتَين

      مع ضمان لمدة سنتَين

      ندعم آلة الحلاقة هذه من Philips بضمان لمدة سنتين. فقد تم تصميم آلات الحلاقة ‎7000 Series Shavers للحصول على أداء فعال ومتانة رائعة.

      أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick للشوارب والسوالف

      أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick للشوارب والسوالف

      ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب الدقيق القابلة للتثبيت والمثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب سوالفك.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        SkinComfort
        • حلقات SkinGlide
        • نظام SkinProtection
        • ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف
        نظام الحلاقة
        شفرات GentlePrecisionPRO
        تتبع دقيق
        رؤوس DynamicFlex تتحرك بـ 5 اتجاهات

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للسفر

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        50 دقيقة / 17 عملية حلاقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        5.4  واط
        طاقة الاستعداد
        0.15  واط

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر بطارية أحادي المستوى
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر التنظيف
        • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
        • مؤشر قفل السفر
        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        تنظيف
        قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        • استخدام بدون أسلاك
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        لون الإطار
        أبيض عاجي
        اللون الأمامي
        أزرق

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH70

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            الجوائز

            • الجهاز رقم 1 من Philips للبشرة الحساسة، مقارنة بآلات الحلاقة الأخرى من Philips