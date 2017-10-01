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SB500M/00
صخب فائق
يتميّز مكبر الصوت المحمول ShoqBox SB500 من Philips بتقنية Bluetooth وبتصميم صلب، ليكون أفضل جهاز صوتي للمتحمّسين في الحفلات الذين ينقلون أجواء الموسيقى معهم أينما ذهبوا! صخب فائق بقوة عالية مع جهير مدوٍ وأضواء LED تنبض على إيقاع الموسيقى الحماسية.
Bluetooth®
مقاوم للمياه، مقاوم للصدمات
إضاءة متعددة الألوان
بفضل الميكروفون المضمّن، يمكن استخدام مكبر الصوت أيضاً كسماعة هاتف. فعندما ترد مكالمة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً لتتمكن من التحدث عبر مكبر الصوت. وهو يعمل بطريقة رائعة، سواء أكنت تتصل بالمنزل أم كنت تتصل بأصدقائك من حفلة.
قِف تحت الأضواء واشعر بقوة الإيقاعات النابضة والأضواء المبهرة. تتراقص أضواء LED المتعددة الألوان والفريدة من نوعها على وقع الموسيقى النابضة، نافخةً الحياة في الموسيقى ومضيفةً بُعدًا آخر إلى الحفل. أو إذا فضّلتَ الرقص في الظلام، فلا بأس بذلك، ما عليك سوى الضغط على مفتاح واحد لتنطفئ الأضواء.
يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.