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Philips Avent Audio Monitorsجهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD580/01

التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

يمنحك جهاز مراقبة الطفل SCD580/01 من Philips Avent الذي نقدّمه راحة تامة وطمأنينة لك ولطفلك. فهو يزوّدك بالاتصال الأكثر موثوقية بالإضافة إلى ميزات متنوعة لتهدئة طفلك. سيعشق طفلك بروجيكتور الأضواء الليلية!

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طمأنينة ورفاه لك ولطفلك

التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

  • اتصال خاص 100%

  • بروجيكتور ليلي مرصع بالنجوم

  • وظيفة التحدث إلى الطفل وتهويدات MP3

  • تنبيه بواسطة الاهتزاز

هدئي طفلك بواسطة بروجيكتور الأضواء الليلية على شكل نجوم

قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم باستخدام الأضواء الليلية على شكل نجوم التي يمكن تشغيلها بواسطة وحدة الأهل أو وحدة الطفل. ( ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).

ضوء ليلي + مأخذ وتشغيل MP3

ساعدي طفلك على الهدوء بلطف بفضل الأغنية التي تختارينها وإنارة دافئة وهادئة للضوء الليلي. يمكنك تشغيل الأغاني التي تختارينها بواسطة مأخذ وتشغيل MP3. شغلي الموسيقى التي تريدينها في غرفة طفلك وساعديه على النوم بسرعة. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).

تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.