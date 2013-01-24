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Philips Avent

وقاء الحلمة

SCF153/03
Avent
1 الجوائز
Avent
  • مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة* مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة* مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*
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    Philips Avent وقاء الحلمة

    SCF153/03
    1 الجوائز

    مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وقاء الحلمة

    مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent وقاء الحلمة

    مساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول، وبطريقة مريحة*

    تم تصميم واقيات الحلمات لمساعدتك في الرضاعة الطبيعية عند مواجهة مشاكل في الحلمة أو تحدّيات في الالتقام. يتميّز وقاء الحلمة بتصميم رفيع جدًا وعلى شكل فراشة للمساح لطفلك بملامسة ثديك وللمساعدة في الاستمتاع بالرابط الذي يجمعك مع طفلك أثناء الرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      يسهل على الطفل التقامها ولطيفة على بشرتك*

      • مصمم ليسمح بملامسة البشرة
      • تحمي حلمات الثدي المتشققة
      • متوسط (21 مم)
      • قطعتين
      مصمم ليسمح للطفل بملامسة البشرة

      مصمم ليسمح للطفل بملامسة البشرة

      تم تصميم واقيات الحلمات على شكل فراشة رفيعة للغاية ليتمكّن الطفل من ملامسة بشرة والدته. بفضل هذا الشكل، لن يلامس الطفل ثدي أمه بأنفه فحسب، بل بذقنه أيضًا، ما يسمح له بشمّ عطرها وملامسة بشرتها. يكفي أن تضعي الوقاء فوق وسط الحلمة لتتأكدي من أن طفلك قادر على التقام الهالة بالكامل وبشكل مناسب. استمتعي بالرابط الذي يجمعك مع طفلك فيما تحمين حلمتَيك في الوقت نفسه.

      مصمم للمساعدة في تحدّيات الالتقام

      مصمم للمساعدة في تحدّيات الالتقام

      صمّمنا واقيات الحلمات لمساعدة الأطفال في تحدّيات الالتقام المبكرة ولمساعدتك في الاستمرار بالرضاعة الطبيعية لوقتٍ أطول*. بالنسبة إلى الأمهات اللواتي يملكن حلمات مسطّحة أو مقلوبة والأطفال الذين يشكون من تقنية شفط ضعيفة أو حالات شذوذ فموية، يتميّز وقاء الحلمة بشكل شبيه للحلمة يسمح بالالتقام، فيحافظ على وضعية بارزة أثناء فترات رضاعة الطفل.

      مصممة للحلمات الحساسة أو المتقرّحة أو المسببة للآلام

      مصممة للحلمات الحساسة أو المتقرّحة أو المسببة للآلام

      تم تصميم واقيات الحلمات لتوفير الراحة ولضمان عمليات رضاعة ألطف على الحلمات المتقرّحة أو المشققة أو المسببة للآلام. فهي تساعد في تخفيف احتكاك الحلمتَين أو شدّهما أثناء الرضاعة الطبيعية، لتزويد طفلك بأفضل حليب وبراحة تامة.

      يستطيع الأطفال الرضاعة بوتيرتهم الخاصة

      يستطيع الأطفال الرضاعة بوتيرتهم الخاصة

      إذا كان من الضروري التحكّم بدفق حليب الأم أو إذا كان الطفل يفتقر للقوة اللازمة، فتشكّل واقيات الحلمات دعمًا مذهلاً أيضًا. تساعد الفتحات الثلاثة في طرف الوقاء في تعديل تدفق حليب الأم للطفل في حال الفرط في كمية إنتاج الحليب. بهذه الطريقة، يستطيع الطفل الرضاعة وفقًا لوتيرته الخاصة، في حال كان درّ حليب الأم مفرطًا.

      مصممة لتكون مناسبة

      مصممة لتكون مناسبة

      تتوفر واقيات الحلمات بحجمين لتناسب ثدييك على أكمل وجه. تُستخدم الواقيات الصغيرة للحلمة بحجم قطر يبدأ من 12 مم، أما الواقيات المتوسطة فمخصصة للأحجام التي تصل إلى 21 مم. لمعرفة المقاس المناسب لك، استريحي وضعي إحدى الحلقتَين المثقوبتَين فوق حلمتك. أديري الوقاء باتجاه عقارب الساعة ووجّهي حلمتك داخل النفق، ثم مدّدي قاعدة الوقاء حول الهالة. إذا بقيت مسافة 2 مم بين الحلمة والسيليكون، فهذا هو المقاس المناسب لك. نصيحة: يستند المقاس على الحلمة وليس على الهالة. هل تراودك شكوك؟ اطلبي دعم المتخصص في الرعاية الصحية.

      سهولة التنظيف في حقيبة الحمل الصحية

      سهولة التنظيف في حقيبة الحمل الصحية

      يجب تنظيف واقيَي الحلمتَين قبل كل استخدام، ما يستغرق أقل من 10 دقائق. ضعيهما في المياه المغلية لمدة خمس دقائق أو استخدمي الحقيبة الصحية بصورة اختيارية. ضَعي كلا واقيَي الحلمتَين في الحقيبة بعد تشطيفهما جيدًا، وأضيفي 25 مل/0,9 أونصات سائلة من المياه. بعد ذلك، ضَعي واقيَي الحلمتَين في مايكروويف بقوة 750-1000 واط لمدة ثلاث دقائق. دعيهما يبردان لمدة خمس دقائق ثم جففي المياه ليصبحان جاهزَين للاستخدام. استخدمي حقيبة الحمل الصحية والمريحة أثناء التنقل ولتخزين واقيَي الحلمتَين والحفاظ على نظافتهما.

      الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية وباستخدام الرضّاعة

      إن وقاء الحلمة من Philips Avent مصنوع من مادة السليكون الناعم والرفيع جدًا وهي أقرب إلى حلول إطعام الأطفال التي نقدّمها، للمساعدة في التبديل بسلاسة بين الرضاعة الطبيعية والرّضاعة، عند الجمع بينهما.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        وقاء الحلمة
        خالٍ من مادة BPA*، سيليكون

      • المحتويات

        واقيا الحلمتان حجم 21 مم
        2  قطعة
        حقيبة حمل صحية
        1  قطعة

      • التصميم

        تصميم على شكل فراشة
        نعم

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          الجوائز

          • في حالة الحلمات المسطّحة أو المقلوبة أو المتقرّحة أو الحساسة أو المشققة أو المسببة للآلام ولبعض الأطفال الذين يشكون من تحدّيات في الالتقام
          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
          • يحتوي هذا القسم على آراء المستهلكين حول المنتج. تتنصل Philips من المسؤولية عن المحتويات التي يكتبها المستهلكون في هذا القسم. بالتالي، لا تعتبر أي معلومات تقنية و/أو نصائح حول استخدام المنتج واردة في هذا القسم بمثابة معلومات رسمية من Philips.