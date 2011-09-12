المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة عن الفائدة العاطفية

تم إيقافه

Philips Aventضمادات الثدي للاستخدام مرة واحدة

SCF254/02

مريحة وخفية

تم تصميم ضمادات الثدي الفريدة من Philips Avent بشكل خاص لتمنحك جفافًا وراحةً طوال اليوم.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

ضمادات الثدي من Avent

مريحة وخفية

  • 2 ضمادة نهارية

غير مرئية تحت الملابس

غير مرئية تحت الملابس

فائقة الرفع وتتميز بشكل تتبع دقيق. مُرفقة بشريط لاصق لإبقاء الضمادات في مكانها.

شرائط لاصقة مانعة للانزلاق

مانعة للانزلاق بفضل الشرائط اللاصقة لإبقاء ضمادات الثدي في مكانها.

مصممة بالتعاون مع خبير خاص بالرضاعة الطبيعية

مصممة بالتعاون مع مولّدة ومستشارة رضاعة طبيعية تدعم الأمهات في مجال الرضاعة الطبيعية منذ 20 سنة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 