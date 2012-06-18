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تم إيقافه

Philips Aventشافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

SCF330/11

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

  • Natural

  • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات

وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 

  1. 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011