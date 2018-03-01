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Philips Avent

جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

SCF922/01
Avent
Avent
  • جهاز تعقيم صغير وفعال جهاز تعقيم صغير وفعال جهاز تعقيم صغير وفعال
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    SCF922/01

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent جهاز تعقيم كهربائي بالبخار 2 في 1

    جهاز تعقيم صغير وفعال

    يتميّز جهاز التعقيم الكهربائي بالبخار 2 في 1 من Philips Avent بحجم صغير وسهولة الاستخدام، مما يمكّنك من تعقيم الرضّاعات القياسية وذات العنق العرض بخطوة واحدة وسهلة. إكتشف كلّ المميزات

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      جهاز تعقيم صغير وفعال

      تصميم لا يشغل مساحة كبيرة

      • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
      • تعقيم في غضون 10 دقائق
      • يستوعب 5 رضّاعات Avent من Philips
      • تصميم 2 في 1 لا يشغل مساحة كبيرة
      تصميم جهاز تعقيم 2 في 1

      تصميم جهاز تعقيم 2 في 1

      يمكنك تعقيم الرضّاعات والملحقات بفعالية من خلال وضع الحلمات والأغطية واللهّايات في السلة الصغيرة المضمنة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع بحيث لا يشغل مساحة كبيرة.

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يبقى معقّمًا لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقاً

      يُبقي جهاز التعقيم محتوياته معقّمة لفترة 24 ساعة إذا بقي الغطاء مغلقًا، مثل رضّاعات الأطفال وشافطات حليب الأم، وغيرها.

      دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

      دورة سريعة ووظيفة إيقاف تشغيل تلقائي

      تدوم دورة التعقيم لمدة 10 دقائق تقريبًا، يتم بعدها إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.

      تصميم واسع

      تصميم واسع

      يتميّز جهاز التعقيم بتصميم صغير إلا أنه يستوعب ما يصل إلى 5 رضّاعات Avent من Philips سويًا.

      تصميم غطاء متعدد الوظائف وذكي

      تصميم غطاء متعدد الوظائف وذكي

      تم تصميم عطاء جهاز التعقيم بطريقة ذكية بحيث يمكنك تعليقه على جانب جهاز التعقيم بعد استخدامه، أو استخدامه لإخراج رضّاعات الأطفال وغيرها من المنتجات وترتيبها.

      يعقّم رضّاعات مختلفة وشافطات حليب الأم والملحقات

      يمكن استخدام جهاز التعقيم لرضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والحجم العريض. ويستوعب أيضًا منتجات أطفال أخرى مثل شافطات الحليب والملحقات.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        Voltage
        220-240  V
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر
        Made in
        الصين

      • الوزن والأبعاد

        Dimensions
        260‏x‏308‏x‏180  mm
        Weight
        1.5  kg

      • المادة

        بولي بروبيلين
        نعم

      • محتويات العبوة

        جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
        قطعة واحدة

      • التوافق

        متوافقة مع مجموعة منتجات Philips-Avent
        Yes

      • المواصفات الفنية

        مدة التعقيم
        10 دقائق
        Power consumption
        550  W
        Safety Classification
        Class 1

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        50-‏60 هرتز

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