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سماعات رأس HiFi لاسلكية

SHC5100/10
  • حرية لاسلكية حرية لاسلكية حرية لاسلكية
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    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    SHC5100/10

    حرية لاسلكية

    لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    حرية لاسلكية

    لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    حرية لاسلكية

    لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس HiFi لاسلكية

    حرية لاسلكية

    لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل. إكتشف كلّ المميزات

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      حرية لاسلكية

      سماعات رأس لاسلكية قابلة للشحن بشكل كامل

      • مثبتة فوق الأذن

      يوفًر مشغّل السماعة بقياس 32 ملم أداءً صوتياً عالياً

      إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.

      سماعة مثبتة على الرأس داخلية قابلة للتعديل التلقائي

      يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.

      يحسّن التصميم الخفيف الوزن الراحة أثناء الاستخدام لفترة طويلة.

      تعمل المواد الخفيفة الوزن والتي تدوم طويلاً المستخدمة في سماعات الرأس تلك من Philips بتعزيز مستوى الراحة لفترات استخدام مطوّلة.

      إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

      مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.

      قابلة للشحن بشكل كامل

      صُممت سماعات الرأس لتُستخدم مع بطاريات قابلة لإعادة الشحن. لذا لا داعي للقلق من كلفة البطاريات ذات الاستخدام المتكرر.

      اختر من ضمن قناتين للحد من التداخل

      مع قناتَي الإرسال المتوفّرتين، يتم حفظ متعة الاستماع لأنك تستطيع الانتقال إلى القناة ذات الاستقبال الأفضل.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        الحساسية
        100 ديسيبل
        قطر السماعة
        32 ملم
        المقاومة
        24  أوم

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        فصل القنوات
        < 30 ديسيبل
        تردد الإشارة الدليلية
        19  كيلو هرتز
        النطاق الفعلي
        100 م
        نطاق تردد الحامل
        863.0 - 865.0 ميغاهرتز
        تضمين
        FM
        عدد القنوات
        2

      • الراحة

        إشارة شحن البطارية
        نعم
        PLL مضاعف
        نعم
        فترة التشغيل
        ~10 ساعات
        إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
        نعم

      • الطاقة

        سماعة رأس وحدة التزويد بالطاقة
        2 x‏ 1.5 فولط NiMH R03/AAA
        جهاز إرسال وحدة التزويد بالطاقة
        محوّل تيار مستمر/تيار متردد 8 فولت/200 مللي أمبير

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        2,86  كلغ
        الوزن الصافي
        1,254  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,606  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الارتفاع
        32.5  سم
        الطول
        32.5  سم
        العرض
        26  سم
        GTIN
        ‎1 69 23410 70493 5

      • أبعاد العلبة

        العمق
        10  سم
        الوزن الإجمالي
        0,752  كلغ
        الارتفاع
        32  سم
        الوزن الصافي
        0,418  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.334  كلغ
        العرض
        24  سم
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        شاشة عرض
        EAN
        ‎69 23410 70493 8
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • أبعاد المنتج

        العمق
        8.5  سم
        الارتفاع
        22  سم
        الوزن
        0,178  كلغ
        العرض
        19.5  سم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات
      • محوّل الطاقة

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