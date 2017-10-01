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سماعات رأس HiFi لاسلكية

SHC5100/10

حرية لاسلكية

لا مشاكل بعد الآن مع الأسلاك، فقد بات بإمكانك التنقل بحرية في أرجاء المنزل للتمتع بالموسيقى. ومع سماعات رأس Philips SHC5100/10 القابلة لإعادة الشحن وذات التصميم الخفيف، لن تشعر بالانزعاج بسبب وضعها لوقت طويل.

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سماعات رأس لاسلكية قابلة للشحن بشكل كامل

حرية لاسلكية

  • مثبتة فوق الأذن

سماعة مثبتة على الرأس داخلية قابلة للتعديل التلقائي

يمكن ضبط سماعات الرأس المستخدمة في الخارج عبر تمرير السماعة المثبتة على الرأس إلى مكانها المناسب. يمكن لهذا الأمر أن يكون مرهقاً لأنه يجب القيام بهذه الخطوة عند كل استخدام. احصل على الموسيقى التي تريدها بسرعة أكبر مستخدماً سماعات الرأس ذات السماعة الداخلية المثبتة على الرأس المرنة والقابلة للضبط التلقائي. سيتم ضبطها تلقائياً وفقاً لشكل رأسك وحجمه.

يوفًر مشغّل السماعة بقياس 32 ملم أداءً صوتياً عالياً

إن مشغّل السماعة بقياس 32 ملم هو عنصر صغير ولكن قوي يوفّر صوتاً نقياً بدون تشويش مهما كانت طاقة الإدخال.

إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.

المواصفات التقنية

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