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سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي

SHP2500/10
  • صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون
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    سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي

    SHP2500/10

    صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

    تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي

    صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

    تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات

    صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

    تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سماعات رأس سلكية للتلفزيون المنزلي

    صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

    تتميز سماعة الرأس ذات الحجم القياسي هذه المصممة للاستمتاع بنظام HiFi والتلفزيون بأنها عاكس صوتي لأداء الجهير المعزز. إكتشف كلّ المميزات

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      صوت رائع للاستماع إلى التلفزيون

      • مثبتة فوق الأذن

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        غشاء مرن
        قبة مايلار
        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        حديدي
        ملف صوتي
        نحاسي
        الاستجابة للتردد
        9‎ - 23 000  هرتز
        المقاومة
        32  أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        50  ملي واط
        الحساسية
        95  ديسيبل
        قطر السماعة
        40  ملليمترًا

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        متوازٍ، تناظري
        طول السلك
        6 م
        موصل
        استيريو 3.5 و6.3 ملم
        سلك قابل للفك
        نعم
        طبقة الموصل
        مطلية بالكروم
        نوع الكبل
        كبلات الألياف الضوئية

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم

      • الملحقات

        موصل المحوّل
        3.5-6.3 ملم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        1,602  كلغ
        الارتفاع
        24.7  سم
        الطول
        34.5  سم
        الوزن الصافي
        0,903  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,699  كلغ
        العرض
        21.5  سم
        EAN
        87 12581 58428 3
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3

      • أبعاد العلبة

        العمق
        10.7  سم
        الوزن الإجمالي
        0.413  كلغ
        الارتفاع
        24.5  سم
        الوزن الصافي
        0,301  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.112  كلغ
        العرض
        19.5  سم
        EAN
        ‎87 12581 58427 6
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        17,5 سم*9,5 سم*19 سم
        الوزن
        0.3  كلغ

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