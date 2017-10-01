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تم إيقافه
SHS3300BK/10
جهير إضافي
استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي.
مشغلات 15 مم/جزء خلفي مفتوح
سماعة أذن خطافية
إن حجم مشغّل مكبر الصوت الذي يبلغ 27 مم صغير بما يكفي للشعور بالراحة عند استخدامه، وكبير بما يكفي لنقل صوت واضح وقوي، لذا يُعتبر مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى والأغاني من دون تشويش.
تتيح فتحات إيقاع الجهير دخول الهواء للحصول على صوت أفضل ذي جهير قوي وعميق.
يؤمّن الشكل المميز لبطانات الأذن التابعة لسماعات الرأس من Philips والمواد الفخمة المستعملة ملاءمة مثالية لراحة قصوى. تمنع هذه البطانات تسرّب الصوت وتُحسّن أداء الجهير في الوقت نفسه. تُشكَّل بطانات الأذن بطريقة معيّنة تتناسب مع محيط أذن كل فرد بشكل مثالي.