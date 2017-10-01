المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

سمّاعات رأس

SHS3300BK/10

جهير إضافي

استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي.

عرض جميع المزايا

لصوت قوي

جهير إضافي

  • مشغلات 15 مم/جزء خلفي مفتوح

  • سماعة أذن خطافية

توفر مشغلات مكبرات الصوت حجم 27 مم أداء صوت عالٍ

إن حجم مشغّل مكبر الصوت الذي يبلغ 27 مم صغير بما يكفي للشعور بالراحة عند استخدامه، وكبير بما يكفي لنقل صوت واضح وقوي، لذا يُعتبر مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى والأغاني من دون تشويش.

تتيح فتحات إيقاع الجهير دخول الهواء للحصول على صوت أفضل

تتيح فتحات إيقاع الجهير دخول الهواء للحصول على صوت أفضل ذي جهير قوي وعميق.

تحسّن بطانات الأذن الراحة أثناء الاستخدام واستجابة الجهير

يؤمّن الشكل المميز لبطانات الأذن التابعة لسماعات الرأس من Philips والمواد الفخمة المستعملة ملاءمة مثالية لراحة قصوى. تمنع هذه البطانات تسرّب الصوت وتُحسّن أداء الجهير في الوقت نفسه. تُشكَّل بطانات الأذن بطريقة معيّنة تتناسب مع محيط أذن كل فرد بشكل مثالي.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح