جهير إضافي
استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهير إضافي
استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات
جهير إضافي
استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهير إضافي
استمتع بصوت نبض الجهير من سماعات الرأس المزوّدة بمشبك أذن والمصممة لتزويدك بالراحة والثبات والأداء العالي. إكتشف كلّ المميزات
إن حجم مشغّل مكبر الصوت الذي يبلغ 27 مم صغير بما يكفي للشعور بالراحة عند استخدامه، وكبير بما يكفي لنقل صوت واضح وقوي، لذا يُعتبر مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى والأغاني من دون تشويش.
تتيح فتحات إيقاع الجهير دخول الهواء للحصول على صوت أفضل ذي جهير قوي وعميق.
يؤمّن الشكل المميز لبطانات الأذن التابعة لسماعات الرأس من Philips والمواد الفخمة المستعملة ملاءمة مثالية لراحة قصوى. تمنع هذه البطانات تسرّب الصوت وتُحسّن أداء الجهير في الوقت نفسه. تُشكَّل بطانات الأذن بطريقة معيّنة تتناسب مع محيط أذن كل فرد بشكل مثالي.
يبقى مشبك الأذن مثبتاً وراء أذنيك أثناء التنقل، الأمر الذي يُبقي سماعة الرأس مكانها ويسمح بإيصال صوت واضح ورائع. إنه الجزء المتصل بالجزء الخلفي من أذنيك والذي يتيح تثبيت سماعات الرأس في مكانها
يُعد النيوديميوم المادة الأفضل لإنتاج حقل مغناطيسي قوي لمستوى حساسية أعلى في ملف الصوت بالإضافة إلى استجابة أفضل للجهير وجودة صوت أعلى بشكل عام.
ويعمل هذا الحل البسيط بفعالية عالية لحل تشابك الأسلاك من خلال تمكينك من تعليق السلك خلف رقبتك بدلاً من تعليقه أسفل ذقنك.
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
التصميم
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
الأبعاد