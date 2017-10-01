توفر مشغلات مكبرات الصوت حجم 27 مم أداء صوت عالٍ

إن حجم مشغّل مكبر الصوت الذي يبلغ 27 مم صغير بما يكفي للشعور بالراحة عند استخدامه، وكبير بما يكفي لنقل صوت واضح وقوي، لذا يُعتبر مثاليًا للاستمتاع بالموسيقى والأغاني من دون تشويش.