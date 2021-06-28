ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SPN1126B/56
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
يتميّز بـ 2 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط.
مأخذان
مفتاح فردي
أسود
تحويل مأخذ واحد إلى مأخذان، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة